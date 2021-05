PORADNIK: Oglądanie polskich transmisji sportowych poza granicami Polski - VPN do TVP Sport, WP Pilot i Canal+

artykuł sponsorowany

Czy Polacy przebywający w UK mogą oglądać "polskie" wydarzenia sportowe? Jak oglądać transmisje sportowe ze skoków narciarskich czy mecze piłkarskie polskiej kadry przebywając poza granicami Polski?

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Polacy kochają kibicować polskim sportowcom, gdy ci walczą o medale. Wystarczy spojrzeć na wyniki oglądalności polskiej telewizji - w 2020 roku największym hitem były skoki narciarskie, pokazywane na antenie TVP1, które regularnie przyciągają przed telewizory ponad 3 mln ludzi. Rekordowa transmisja z Turnieju Czterech Skoczni przekroczyła 5 mln widzów. Piłka nożna w wydaniu reprezentacyjnym również trzyma się mocno. Kluczowe mecze reprezentacji biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Europy śledziło na antenie Jedynki pomiędzy cztery, a pięć milionów fanów. Tylko nieco niższą oglądalnością cieszą się najważniejsze spotkania Ligi Mistrzów z udziałem Roberta Lewandowskiego.

Czy te eventy sportowe da się oglądać mieszkając w Wielkiej Brytanii? Jest to możliwe dzięki Surfshark VPN. Polscy nadawcy uruchomili specjalne platformy streamingowymi w internecie, które pozwalają śledzić polskich sportowców i polskie drużyny sportowe walczące o najwyższe cele. Nierzadko jednak ze względu na położenie geograficzne i uwarunkowania licencyjne konieczne jest instalacja odpowiedniego programu VPN, który pozwala na obejście tych regulacji.

Oglądanie TVP Sport w Wielkiej Brytanii

Strona z transmisjami TVP Sport pokazuje, że publiczny nadawca inwestuje nie tylko w najpopularniejsze nad Wisłą skoki narciarskie i piłkę nożną. Regularnie można bowiem trafić na mecze piłki ręcznej, hokej, biegi narciarskie, a nawet zawody Strong Man. Poza tym znajdziemy na niej olbrzymie archiwum materiałów z relacjami, wywiadami i skrótami. Niestety, gdy spróbujemy wejść na stronę TVP Sport z poziomu UK pojawi się plansza o ograniczeniach licencyjnych.

VPN wystarczy, aby skorzystać w pełni zasobów TVP. Działa on w ten sposób, że tworzy bezpieczny tunel pomiędzy naszym komputerem, a serwerem zlokalizowanym w Polsce. Dzięki temu strona TVP zamiast naszego IP (wskazującego na lokalizację poza granicami kraju), widzi adres miejscowego serwera, z którym bez problemu dzieli się danymi. Te dodatkowo są szyfrowane, więc nikt nie będzie w stanie podsłuchać naszej komunikacji – nawet nasz dostawca internetu.

Oglądanie WP Pilot w Wielkiej Brytanii

Bardzo podobnie rzecz ma się w przypadku WP Pilot. Platforma streamingowa stworzona przez popularny polski portal informacyjny zapewnia płatny dostęp do kanału Eleven Sport (mecze Bundesligi, LaLigi i Serie A, a także wyścigów Formuły 1 i żużla) oraz SportKlub (najsilniejsze ligi koszykarskie, ale również turnieje bilardowe czy darta). Niestety, WP Pilot „można oglądać w Polsce i podczas podróży lub innego czasowego pobytu w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii”, jak czytamy w regulaminie. Co z Polakami w Wielkiej Brytanii po brexicie? Znowu, do gry wchodzi VPN.

Z WP Pilot bez problemu połączymy się jednak za pośrednictwem Surfshark VPN, który dodatkowo oferuje bezpieczną wyszukiwarkę z prawdziwym trybem incognito – bez śledzenia.

Oglądanie PKO BP Ekstraklasa w Wielkiej Brytanii

Ba Canal+ do obejrzenia są rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, a oprócz tego mamy dostęp do Eleven Sports, SportKlub i FightKlub, a także nSport+. Ten ostatni pokaże m.in. PGNiG Superligę (piłka ręczna mężczyzn) czy PGE Ekstraligę (żużel).

Podobnie jak wyżej, transmisje można oglądać tylko w Unii Europejskiej, więc VPN okaże się nieodzowny także i w tym przypadku.

Oglądanie Eurosport online za granicą

Eurosport to jeden z najstarszych nadawców sportowych na polskim rynku.Dostęp trzeba więc wykupić na oddzielnej platformie, dzięki czemu uzyskamy dostęp m.in. do meczów piłkarskiego Pucharu Niemiec, tenisowego Wielkiego Szlema, kolarskiego Grand Tour, skoków narciarskich czy wielu sportów motorowych. Niestety, poza granicami dostęp do nich jest ograniczony. Do ominięcia blokady konieczny jest więc VPN.

