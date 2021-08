PORADNIK: Jak dzięki VPN-owi kupować taniej online i unikać dyskryminacji cenowej?

Jak to zrobić? Zapraszmy do lektury!

Wyobraźcie sobie następującą sytuację. W sobotni poranek udajcie się na swój ulubiony targ, aby kupić warzywa i owoce od lokalnych farmerów. Kiedy jednak macie zapłacić za swoje zakupy okazuje się, że sprzedawca policzył za nie drożej, niż kupującemu z innego kraju...Tak może się dziać, gdy płacisz za coś przez internet. Jak można tego uniknąć?

Czym jest dyskryminacja cenowa? Jak czytamy na łamach Wikipedii jest to "strategia cenowa, w ramach której identyczne lub w dużej mierze podobne towary lub usługi są przedmiotem transakcji po różnych cenach dokonywanych przez tego samego dostawcę na różnych rynkach". Choć to bardzo ogólne uchwycenie tego tematu, to daje zasadnicze pojęcie o co chodzi. Pomimo tego, że żyjemy w świecie absolutnie zglobalizowanym i całkowicie połączonym (dzięki internetowi), to nie wszystkie osoby, nie wszyscy klienci mogą liczyć na równe traktowanie. O co konkretnie chodzi? Ceny za niektóre usługi, jak na przykład wypożyczenie auta czy zarezerwowanie pokoju w hotelu mogą się różnić w zależności od tego, w jakim miejscu na świecie mieszkamy. Co więcej, dostęp do wielu platform (Netflix, Spotify, Amazon Prime, Apple Music i inne) jest "zróżnicowany" cenowo dla mieszkańców na przykład Polski i Wielkiej Brytanii, a Polacy mieszkający w kraju na przykład nie mają w ogóle dostępu do serwisu streamingowego Disney+.

Z czego to wynika? Wielkie firmy zakładają, że mieszkańcy "bogatych krajów" są w stanie zapłacić więcej za usługi i produkty, na których im zależy. Z kolei ci, którym przyszło żyć w państwach uznawanych za rozwijające się lub po prostu biedne dysponują mniejszym kapitałem i ceny dla nich są odpowiednio niższe. Czy jest to sprawiedliwe? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Wam, drodzy czytelnicy.

Kupuj taniej w sieci dzięku usługom VPN

Skąd poszczególne sklepy internetowe, portale i serwisy "wiedzą" jak kształtować ceny? To w zasadzie bardzo proste. Mają one dostąp do naszego adresu IP (gdy korzystamy z komputera), do danych geolokalizacyjnych (gdy korzystamy z komórki) lub gdy łączymy się z siecią bezprzewodowo przez np. WiFi. Wiele o naszej "tożsamości" zdradzają również pliki Cookies, które zapisują się w naszym komputerze.

Przykład? Wystarczy przyjrzeć się cennikowi Netfliksa. Za pakiet Basic w Polsce zapłacimy 34 PLN, za Standard - 43 PLN, a za Premium - 52 PLN. Jeśli zerkniemy na ceny w USA to okażą się one bardzo podobne - kolejno 34 PLN (8.99 USD), 53 PLN (13.99 USD) i... 68.2 PLN (17.99 USD). Jednak popatrzmy o ile taniej zapłacimy za dostęp do najpopularniejszego serwisu streamingowego na świecie jeśli będziemy mieszkać w Indiach lub Turcji. Hindusi za Basic płacą 25 PLN (499 INR) a Turcy za Premium tylko 25.15 PLN (54.99 TRY)! Najwyższy plan Netfliksa w Turcji jest o 26 proc. tańszy niż Basic w Polsce. Z kolei największa różnica cenowa między Polską a UK dotyczy serwisu Spotify - w Polsce z pakiet Individual zapłacimy 19.99, a w Wielkiej Brytanii - około 52,33 PLN (9.99 GBP)!

Oszczędzaj na abonamencie Netflixa, Spotify czy Apple Music

Co zatem zrobić, aby uniknąć dyskryminacji cenowej i zapewnić sobie dostęp do możliwie najniższych cen? Wystarczy "udawać", że łączymy się z interentem w innym miejscu. W celu ukrycia adresu IP skorzystać można z VPN-a. Stworzy on bezpieczny tunel pomiędzy twoim urządzeniem, a serwerem w innym kraju. Dzięki temu strona internetowa, z którą się łączysz dostanie adres serwera z Singapuru, Indii czy Argentyny – gdziekolwiek sobie wybierzesz.

"Tych kilka przykładów jasno pokazuje, że czasami warto poświęcić dodatkową chwilę na żonglowanie serwerami za pomocą VPN-a. W Surfsharku to dosłownie dwa kliknięcia, a mogą nam zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Świadomość dyskryminacji cenowej może nam dodatkowo pomóc w lepszym zrozumienie mechanizmów rządzących internetem. Czyszczenie ciasteczek i zarządzanie udostępnianiem lokalizacji powinniśmy już mieć w małym palcu" - komentuje Karol Kopańko specjalista nowych technologii, bloger "Spider`s Web".

