Poradnik finansowy: Jak pozbyć się długów w UK szybko i skutecznie?

Walka z długami w Wielkiej Brytanii nie jest łatwa. Oddłużanie to żmudny proces, jednak przy wybraniu odpowiedniego rozwiązania nie musi wcale ciągnąć się latami i boleśnie odbić na naszej kondycji finansowej czy życiu osobistym lub zdrowiu.

Często w życiu zdarzają się sytuacje losowe, kiedy tracimy swoją płynność finansową i zdolność do dalszego regulowania swoich zobowiązań w terminie. Zaczynając od powodów oczywistych jak utrata dochodu/pracy, a kończąc na niespodziewanych wydatkach jak drogie leczenie, utrata mienia czy też zwyczajnie przekredytowanie czyli tzw. „spirala kredytowa”, kiedy orientujemy się, że spłacamy jeden kredyt następnym lub tylko odsetki od swoich zobowiązań, a poziom zadłużenia wcale nie maleje.

Polacy w UK zmagający się z tym problemem często myślą, że mogą po prostu "uciec" przed długami wracając do Polski. Błąd! Długi w UK nie znikną, a wierzyciele będą ich ścigać także w ojczyźnie!

Co można w takiej sytuacji zrobić? Prawo w UK przewiduje kilka rozwiązań jakie można zastosować, aby poradzić sobie z długami. Przede wszystkim rozwiązana te są różne dla mieszkańców Szkocji i Anglii, czy Walii lub Irlandii Pn. Również warunki przystąpienia są różne i w dużej mierze zależą od naszej sytuacji finansowej oraz rodzaju i wysokości posiadanych zadłużeń.

Jakie rozwiązanie zatem wybrać? Oto temat naszego dzisiejszego artykułu. Omówimy w nim rozwiązania możliwe do przeprowadzenia w Anglii, Walii i Irlandii Pn. Już niebawem kolejna część, a w nim wszystko, co powinieneś wiedzieć o prawie oddłużeniowym w Szkocji.

IVA (Individual Voluntary Arrangement)

Jest to 5-letni plan spłaty mający swoją podstawę prawną. Polega na spłacie wszystkich swoich zadłużeń w jednej miesięcznej racie do delegowanego syndyka, który następnie wypłaca zebrane środki wierzycielom. Wysokość raty jest uzależniona jedynie od Twojej zdolności finansowej wyliczanej z zestawienia miesięcznych zarobków/wydatków i nie może być niższa niż £80. Musisz również posiadać zadłużenie przekraczające kwotę £5000. Wszystkie odsetki zostaną zamrożone, a po upływie 5 lat pozostała część Twojego zadłużenia będzie anulowana na co masz gwarancję prawną. Jest to najbardziej powszechne rozwiązanie wprowadzone jako alternatywa do bankructwa w 1986 roku przez Rząd UK. Nie można tego rozwiązania zastosować do zadłużeń w bieżącym czynszu, alimentach, kredycie samochodowym, kredycie hipotecznym (te spłacamy zawsze osobno nawet po przystąpieniu do IVA)

Debt Management Plan

Jest to podobne rozwiązanie do IVA, dużo łatwiej dostępne jednak najczęściej dodatkowo płatne i nie posiadające podstawy prawnej. Co prawda miesięczną ratę wylicza się tak samo jak w przypadku IVA jednak najczęściej trzeba do niej doliczyć 10% prowizji dla firmy zarządzającej DMP co w odróżnieniu do IVA jest dodatkowym kosztem, nie uwzględnionym w racie. Nie ma też minimalnej wartości zadłużenia jednak raczej nie stosuje się tego rozwiązania przy zadłużeniu mniejszym niż £1000. Spłacanie trwa aż do całkowitego uregulowania Twoich zobowiązań, nie ma też gwarancji, że wierzyciele zatrzymają narastające odsetki. Nie można tego rozwiązania zastosować do zadłużeń w Councilu, HMRC, czynszu, alimentach.

Debt Relief Order

Jest to tzw. małe bankructwo obejmujące zadłużenia nie przekraczające £20000. Jest to rozwiązanie dla osób nie posiadających dochodu lub posiadających marginalnie niską zdolność do spłaty swoich zobowiązań w kwocie nie przekraczającej £50 miesięcznie. Nie można też posiadać nieruchomości ani samochodu przystępując do tego rozwiązania. Jeżeli Twoja sytuacja finansowa przez 12 miesięcy się nie zmieni, to Twoje zadłużenia zostaną anulowane. W przeciwnym razie trzeba zastanowić się nad innym rozwiązaniem.

Bankruptcy

Rozwiązanie najbardziej kosztowe jednak też czasami jedyne możliwe. Ogłoszenie bankructwa wiąże się z poważnymi konsekwencjami i może mieć też swoje skutki poza granicami UK (np. w Polsce) ponieważ zgodnie z prawem unijnym ogłoszenie bankructwa w jednym kraju członkowskim skutkuje prawnie w całej wspólnocie. Grozi ono utratą domu i innych dóbr materialnych oraz może mieć wpływ na status imigracyjny. Dlatego z reguły stosowane jako ostateczność kiedy nie można zastosować żadnego z powyższych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że o ile IVA i DMP to rozwiązania, gdzie potrzebne będzie uzyskanie zgody wierzycieli, tak ogłoszenie bankructwa czy DRO tego nie wymaga.

Oczywiście powyższy opis rozwiązań jest bardzo skrócony i aby prawidłowo dobrać to odpowiednie często potrzebna jest pomoc specjalisty. Pojawia się też pytanie jak dane rozwiązanie przeprowadzić? Gdzie udać się po pomoc?

Na szczęście w Wielkiej Brytanii działa wiele firm świadczących usługi oddłużeniowe jednak warto pamiętać, ze są do tego jedynie uprawnione firmy autoryzowane przez brytyjski nadzór finansowy FCA i zawsze zapytaj firmę, której udostępniasz swoje dane, czy posiada taką licencję. Tylko wtedy możecie liczyć na dyskretną, profesjonalną, a co najważniejsze całkowicie bezpłatną pomoc.

Już niedługo druga część naszego poradnika, a w nim: Rozwiązania oddłużeniowe w Szkocji

