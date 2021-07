Poradnik: Child benefit. Wszystko o zasiłku na dziecko w UK

Fot. Getty

Komu w UK i w jakiej sytuacji przysługuje zasiłek Child Benefit? Czy dodatek jest wypłacany na dziecko żyjące w Polsce? Jak należy się starać o ten zasiłek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące Child Benefit w UK.

Do otrzymania dodatku na dziecko Child Benefit uprawniony jest każdy rodzic lub opiekun prawny, który wychowuje i łoży na dziecko do 16. roku życia lub na dziecko do 20. roku życia, które nadal się uczy. Pomoc z tytułu Child Benefit na jedno konkretne dziecko może otrzymywać tylko jeden z rodziców. Inaczej natomiast sytuacja wygląda w momencie, gdy rodzice dzielą się opieką nad dziećmi. Wówczas dodatek na dziecko może przysługiwać każdemu rodzicowi (opiekunowi) z osobna, ale w stosunku do jednego dziecka może zostać złożony tylko jeden wniosek. Większość rodzin uprawniona jest do pobierania zasiłku w pełnej wysokości, natomiast po przekroczeniu określonych progów zasiłek jest redukowany lub nie przysługuje wcale.

Child Benefit a dochody

O ile żaden z małżonków nie zarabia indywidualnie powyżej £50 000 rocznie (brany jest pod uwagę dochód rodzica, który zarabia więcej, a nie łączny dochód gospodarstwa domowego), dodatek na dzieci Child Benefit wypłacany jest wszystkim rodzicom (opiekunom) w tej samej wysokości, niezależnie od osiąganego przez nich dochodu. Jeśli małżonek/partner zarabia powyżej £50 000, to wysokość dodatku Child Benefit podlega zredukowaniu – należy wówczas zapłacić podatek, tzw. High Income Child Benefit Tax Charge. Natomiast jeżeli małżonek/partner zarabia powyżej £60 000, to zwrotowi podlega cała kwota zasiłku Child Benefit.

Child Benefit – wielkość zasiłku

Od kwietnia 2021 r. stawka Child Benefit wynosi £21,15 tygodniowo na jedyne lub najstarsze dziecko i £14 tygodniowo na każde kolejne dziecko. Child Benefit jest zwykle wypłacany co 4 tygodnie (w poniedziałek lub wtorek) na konto bankowe wskazane we wniosku. Samotni rodzicie lub osoby otrzymujące niektóre zasiłki, takie jak np. Income Support, mogą otrzymywać zasiłek co tydzień.

Child Benefit komu się należy

Child Benefit przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka z osobą składającą wniosek, Child Benefit może jej zostać przyznany jedynie wtedy, gdy łoży ona na utrzymanie dziecka regularnie, a kwoty te są co najmniej równe zasiłkowi i na dziecko nie jest już brany zasiłek Child Benefit lub jego odpowiednik. Każdy rodzic bądź opiekun mający uregulowany status w UK może pobierać dodatek na dziecko także wówczas, gdy na krótki czas wyjeżdża z Wysp (do 12 tygodni w przypadku śmierci bliskiego lub uczestnictwa w procedurze medycznej – swojej lub członka rodziny oraz do 8 tygodni w przypadku wakacji lub z innego powodu). Child Benefit nie jest także automatycznie odbierany osobom, które co prawda przeniosły się do jednego z krajów UE lub EOG wraz z dzieckiem/dziećmi, ale które nadal pozostają w stosunku pracy z pracodawcą w UK lub prowadzą własną działalność gospodarczą, opłacając składki na ubezpieczenie społeczne NIC.

Child Benefit a emerytura

Rodzic pobierający dodatek na dziecko poniżej 12 lat, który nie pracuje lub zarabia zbyt mało, aby płacić składki na National Insurance, ma szansę na pomoc w zbieraniu składek na przyszłą emeryturę. Za lata, za które rodzic otrzymuje Child Benefit i nie pracuje, opiekując się dzieckiem, naliczane są tzw. National Insurance credits, które liczą się do przyszłej emerytury. Dzięki temu rodzic, opiekując się dzieckiem, nie ma przerwy w płaceniu składek.

Jak się starać o Child Benefit?

Aby otrzymać Child Benefit należy wypełnić formularz Child Benefit form CH2 i wysłać go na adres Child Benefit Office. Formularz można pobrać z internetu lub zamówić na infolinii Child Benefit. Formularze otrzymują również mamy w szpitalu po porodzie. Wraz z formularzem należy przesłać akt urodzenia dziecka (lub adopcji).

Ile czeka się na decyzję

Od momentu złożenia wniosku, na przyznanie Child Benefit czeka się nawet do 12 tygodni. Czas ten może być dłuższy, jeśli dopiero co przyjechałeś do Wielkiej Brytanii. Zasiłek może być wypłacony maksymalnie do 3 miesięcy wstecz.