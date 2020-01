PORADNIK: 15 nowych przepisów i zmian finansowych w UK w 2020, które wpłyną na Ciebie (i Twój portfel)

Mijający 2019 roku był bardzo gorący jeśli idzie o UK - wybrano nowego premiera i ustalono ostateczną (prawdopodobnie!) datę Brexitu, ale poza tymi wszystkimi dużymi i medialnymi wydarzeniami warto nie zapominać o całkiem prozaicznych zmianach, które uderzą nas po kieszeni w 2020 roku.

Specjalnie dla Was zebraliśmy w jednym miejscu i podsumowaliśmy 15 najważniejszych zmian w brytyjskim prawie, zasiłkach, przepisach finansowych i przepisach dotyczących zatrudnienia, które zaczną obowiązywać od 2020 roku na terenie Wielkiej Brytanii. Obejmują one między innymi podwyżki płacy minimalnej, nowe prawa dla pracowników "gig economy" oraz zmiany przepisów dotyczących małżeństw homoseksualnych i aborcji w Irlandii Północnej.

Oto 15 najważniejszych zmian w brytyjskim prawie, które wpłyną na Ciebie i Twoją rodzinę:

2 stycznia: wzrost cen biletów kolejowych o 2,7% - niestety, od Nowego Roku w górę pójdą ceny biletów kolejowych. Dla niektórych oznacza to, że w skali roku zapłacą za nie nawet do 100 funtów więcej. Bilet okresowy o wartości 1500 funtów wzrośnie o 40,50 funta, a bilet roczny z Londynu do Guildford, który zwykle kosztuje 3732 funtów, wzrośnie o 104 funtów do 3836 funtów.

13 stycznia: małżeństwa homoseksualne zostaną zalegalizowane w Irlandii Północnej. Zakaz małżeństw homoseksualnych w Irlandii Północnej oficjalnie dobiegnie końca, po wkroczeniu polityków Westminsteru i zmianie prawa. Pierwsze homoseksualne śluby cywilne będą mogły się odbyć po Walentynkach.

2 marca: wprowadzanie minimalnych cen alkoholu w Walii. "Jednostka" alkoholu sprzedawanego w Walii kosztować będzie 50 pensów. Co to oznacza? Wzrost cen. Puszka cydru może kosztować co najmniej 1 GBP, a butelka wina - 4,69 GBP.

20 marca: prawo do przystępnego cenowo łącza szerokopasmowego wejdzie w życie. Przynajmniej w teorii skończą się czasy gdy setki tysięcy domów i i firm miało wybór między wolnym łączem szerokopasmowym, koszmarnie drogim łączem szerokopasmowym lub brakiem łącza szerokopasmowego. Od 20 marca każdy ma prawo żądać usługi, która zapewni mu prędkość pobierania 10 megabitów na sekundę (Mbps) i prędkość wysyłania 1 Mbps w cenie nieprzekraczającej 45 £ miesięcznie.

31 marca: aborcja staje się legalna w Irlandii Północnej. Od końca marca kobiety w Irlandii Północnej będą mogły przerywać ciążę. Zmiany te zostały wprowadzone przez brytyjski rząd wobec niemocy lokalnych władz w Belfaście. Uważa się, że około 1060 takich zabiegów będzie miało miejsce każdego roku w Irlandii Północnej.

1 kwietnia: lokalne councile będą mogły podwoić podatek za puste domy. Właściciele nieruchomości już teraz mają do czynienia z council taxem wyższym o 50% jeśli pozostawią lokal pustym przez ponad dwa lata. A stawka ta zostanie podwojona od kwietnia...

1 kwietnia: opłaty za parkowanie w szpitalach dla tysięcy pacjentów i personelu NHS zostaną zniesione w Anglii.

1 kwietnie: Minimum Wage idzie w górę - więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

6 kwietnia: Ubezpieczenie społeczne zostaje obniżone nawet o 85 £ rocznie.

6 kwietnia: Torysi pozwolą rodzinom odziedziczyć 1 milion funtów bez podatku po zmarłym - kończąc to, co zaczął kanclerz George Osborne.

8 kwietnia: emerytura państwowa wzrośnie o 3,9% - ponad dwukrotnie więcej niż stopa inflacji. Taki wzrost oznacza, że emeryci mogą spodziewać się podwyżki nieco ponad 6 funtów tygodniowo w przypadku nowej emerytury państwowej z obecnej stawki 168,80 funta.

8 kwietnia: koniec z "zamrożeniem" benefitów. Po prawie dekadzie zamrożenia i ograniczenia, około 2,5 miliona osób korzystających z Universal Credit i kolejne miliony na starszych świadczeniach mogą liczyć podwyżkę o 1,7% w kwietniu. Wzrost oznacza, że ​​ktoś, kto otrzyma 500 £ miesięcznie zasiłku, otrzyma dodatkowe 8,50 £.

Kwiecień: wzrośnie podatek lokalny. Władze lokalne uzyskają uprawnienia do podniesienia podatku lokalnego o maksymalnie 4% od kwietnia - 2% na wydatki ogólne i 2% na opiekę społeczną.

1 czerwca: koniec bezpłatnych licencji telewizyjnych dla osób, które skończyły 75 lat. Wpłynie to na około 3 miliony gospodarstw domowych.

Lipiec lub później: miliony osób zostanie objętych programem Universal Credit. O tym zapewne jeszcze napiszemy.