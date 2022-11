Popyt na wynajem nieruchomości w UK nadal rośnie - w ciągu roku poszedł w górę o rekordowe 23%

Sytuacja na rynku wynajmu w UK robi się coraz trudniejsza — przeciętna wysokość czynszu w skali roku osiągnęła rekordowy poziom, a popyt na nieruchomości w tym sektorze wzrósł niemal o jedną czwartą. Czy można już mówić o kryzysie?

Badania wykazały, że popyt na domy do wynajęcia w całej Wielkiej Brytanii wzrósł o prawie jedną czwartą w ciągu roku, wywierając większą presję na rynek. Według danych udostępnionych przez Rightmove, a więc największy w Wielkiej Brytanii internetowy portal dotyczący nieruchomości, ta sytuacja ma decydujący wpływ na rosnące czynsze. Liczba osób zwracających się z zapytaniem o dom do wynajęcia wzrosła o 23% w porównaniu z zeszłym rokiem. Jak czytamy na łamach „The Guardian”, częściowo wynika to z tego, że niektórzy potencjalni nabywcy odkładają swoje plany dotyczące zakupu domu na później, w nadziei, że oprocentowanie kredytów hipotecznych spadnie w przyszłym roku.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości pod wynajem w UK?

To z kolei spowodowało wzrost opłat pobieranych przez właścicieli, a oddzielne badania przeprowadzone przez londyńskiego agenta nieruchomości Foxtons wskazują, że czynsze w brytyjskiej stolicy w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wzrosły o 22% w skali rok do roku. Ile płacimy na wynajem czterech kątów tygodniowo w Londynie? Według Foxtons przeciętna tygodniowa stawku rentu sięga aż 571 funtów, co jest rekordowym poziomem pod tym względem.

Poszukujący „czegoś” do wynajęcia doskonale wiedzą, że na rynku panuje duża konkurencja i „castingi” na najemców nie należą do rzadkości. Co więcej, obecne tendencje wskazują na to, iż walka o mieszkania będzie się jeszcze zaostrzać w przeciągu (przynajmniej!) kilku następnych miesięcy. Według ekspertów z Righmove w tym sektorze rynku sytuacja jest ostrzejsza niż na rynku sprzedażowym. Co za tym idzie, wybór staje się bardziej ograniczony. Liczba mniejszych dostępnych mieszkań na wynajem – kawalerek oraz lokali jedno- i dwupokojowych – spadła o 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy na rynku sprzedaży wzrosła o 13%.

Jak długo jeszcze wysokość czynszu będzie rosnąć?

„To niezwykle frustrujące dla tak wielu osób na rynku wynajmu, przy tak wysokim popycie. Liczba aspirujących nabywców nieruchomość po raz pierwszy musi teraz zwrócić się na rynek wynajmu, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Widzimy, że na rynku pojawia się coraz więcej nieruchomości, ale w niewystarczającej ilość, aby zaspokoić popyt” - komentował Christian Balshen, ekspert ds. nieruchomości w Rightmove, cytowany przez „Guardiana". Od początku pandemii liczba najemców poszukujących nieruchomości znacznie przewyższała liczbę dostępnych domów na wynajem. Oznacza to, że między najemcami sytuacja stała się bardzo konkurencyjne.

Aż do wybuchu pandemii wzrost czynszów ściśle odzwierciedlał wzrost dochodów, przy czym wzrost czynszów od 2005 r. wyniósł średnio 2,5% rocznie, a dochody rosły o 2,4%. Według badań opublikowanych przez Rightmove w zeszłym miesiącu czynsze wzrosły nawet bardziej niż w stolicy w niektórych innych miastach i miasteczkach, w tym w Newbury, Manchesterze, Cardiff, Edynburgu i Birmingham.

Jakie są opinie ekspertów na ten temat?

„Wpływ powrotu do miasta po Covidzie-19 był dotkliwy” – to z kolei cytat Foxtons. „Podczas gdy historia sugeruje, że rynek wynajmu będzie korygował się w stosunku do zarobków, podstawowa równowaga między podażą a popytem może zostać zmniejszona przez napływ zagranicznych studentów”.

Przypomnijmy, według danych udostępnionych przez Zooplę, średni koszt czynszu w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku wzrastał przeciętnie o 115 funtów co miesiąc. Ostatecznie, osiągnął poziom wynoszący 1051 funtów. W okresie od lipca 2021 do lipca 2022 roku poszły one w górę o 12,3%, gdy w poprzednim roku liczonym od lipca 2020 do lipca 2021 dynamika wzrostu wynosiła niespełna 2%. Oznacza to, że opłacenie mieszkania pochłania 34,4% średniego dochodu osoby żyjącej samej.

Czy można już mówić o kryzysie?

Jak wynika z danych za październik 2022 średnia wysokość prywatnego „rentu” w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom. Wysokość czynszu w ramach prywatnego najmu w Wielkiej Brytanii (nie licząc samego Londynu) wzrosła o 11,8%, gdy w stolicy poszła ona w górę o 15,8%. Według danych, na jakie powołuje się portal Rightmove poziom wzrostu wysokości czynsz okazał absolutnie rekordowy. W brytyjskiej stolicy osiągnął przeciętny poziom w wysokości 2257 funtów. Dodajmy, iż średni czynsz w Wielkiej Brytanii, ale poza Londynem, osiągnął kolejny nowy rekord w wysokości 1126 funtów miesięcznie.

