Popularny polski youtuber z UK walczy ze zwolennikami szczepień przeciw COVID-19 [video]

Polski vloger prowadzący na YouTube kanał Zmywak nagrał film, w którym odpowiada na dość agresywne zarzuty fanów o brak poparcia dla szczepień na COVID-19. Nazywany m.in. foliarzem Tomasz odpiera ataki, które znalazły się w komentarzach pod jednym z poprzednich wideo, w którym zrelacjonował jak on sam przeszedł chorobę.

Antyszczepionkowiec - czyli kto?

W jednym z poprzednich vlogów prezentowanych na kanale, vloger pokazał jak przechodził COVID-19 porównując chorobę do grypy, którą przechodził rok wcześniej i która potraktowała go znacznie gorzej. Przy okazji Tomasz zakwestionował sens szczepień na popularnego wirusa, w tym w szczególności dla osób będących ozdrowieńcami. Pod filmem pojawiła się fala komentarzy, w których autor filmu został wielokrotnie nazywany m.in.:

foliarzem, czyli zwolennikiem teorii spiskowej mówiącej o szkodliwości fal 5G,

płaskozeimcą, czyli wyznawcą teorii płaskiej ziemi,

antyszczepionkowcem, czyli przeciwnikiem wszelkich szczepień.

W filmie, w którym odpowiada na te zarzuty tłumaczy, że nie każdy film o popularnej chorobie musi straszyć, a antyszepionkowcem kiedyś nazywano osobę, która kwestionowała sens jakichkolwiek szczepień, podczas gdy obecnie mówi się tak o osobach, które chcą rozmawiać o zasadności tych konkretnych szczepień.

“Nie opłaca mi się wyrzucać negatywnych komentarzy”

Youtuber bezlitośnie wytyka niekonsekwencje, brak logiki i błędy krytykujących go w komentarzach internautów głównie za to, że przyjmując własną optykę agresywnie i często anonimowo atakują innych bez słuchania drugiej strony. Zapewnia on przy tym, że osoby zaszczepione nie mają się czego bać.

Film doczekał się jeszcze większej ilości wyświetleń, reakcji i komentarzy niż poprzedni, a ponieważ - jak zapewnił sam autor- komentarze nie są usuwane, to dyskusja rozgorzała na nowo, gdyż nie wszyscy okazali się być przekonani, że oficjalne pokazywanie na YouTube niszczenia imiennego zaproszenia na szczepienie to podstawa odpowiedzialna.

