Popularność Harry'ego i Meghan spadła do rekordowo niskiego poziomu w UK

Popularność księcia Harry’ego i Meghan Markle spadła do rekordowo niskiego poziomu w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z najnowszym sondażem YouGove opublikowanym przed Platynowym Jubileuszem Królowej książę Harry cieszy się pozytywną opinią zaledwie 32 proc. społeczeństwa brytyjskiego.

Książę Harry i Meghan Markle potwierdzili, że przyjadą do Wielkiej Brytanii ze swoimi dziećmi, aby świętować Platynowy Jubileusz Królowej, mimo że nie pojawią się na balkonie Pałacu Buckingham w czasie Trooping the Color. Z sondażu YouGove przeprowadzonego przed Platynowym Jubileuszem wynika jednak, że negatywne nastawienie do Sussexów wśród brytyjskiego społeczeństwa jest teraz wyjątkowo wysokie.

Sussexowie będą na Platynowym Jubileuszu

Rzecznik pary powiedział, że jest ona „podekscytowana” i „zaszczycona” uczestnictwem w uroczystościach Platynowego Jubileuszu. Wcześniej obawiano się, że Harry może nie przyjechać na narodowe święto swojej babci ze względu na udział w zawodach polo w Santa Barbara w Kalifornii od 3 do 19 czerwca.

Co ciekawe w weekend jubileuszowy królowej, dokładnie 4 czerwca przypadają pierwsze urodziny Lilibet, córki Harry’ego i Meghan nazwanej tak na cześć Elżbiety II. Dziewczynka nie poznała jeszcze królowej, księcia Walii i innych członków rodziny królewskiej, jednak jest na to szansa w ten weekend.

Harry i Meghan nielubiani?

Ostatni sondaż przeprowadzony przez YouGov pokazał, że popularność Harry’ego i Meghan ponownie spadła wśród brytyjskiej opinii publicznej. Jedna trzecia badanych (32 proc.) widzi Harry’ego w pozytywnym świetle, w porównaniu do ponad połowy (58 proc.), która myśli o nim negatywnie.

Popularność Meghan Markle na Wyspach także nie jest wysoka. Jedynie 23 proc. badanych ma o niej pozytywne opinie, a 63 proc. ocenia ją negatywnie. Sussexowie mają z kolei więcej sojuszników wśród młodych ludzi – 42 proc. z osób między 18. a 24. rokiem życia myśli o Harrym pozytywnie, a 33 proc. negatywnie. W przypadku jego małżonki, 38 proc z tej grupy wiekowej ocenia ją pozytywnie, a 36 proc. negatywnie.

Najwięcej pozytywnych głosów w sondażu YouGove zdobyła królowa Elżbieta, aż ośmiu na dziesięciu mieszkańców Wysp ma o niej pozytywną opinię, a 12 proc. postrzega ją negatywnie. Trzy osoby na pięć (60 proc.) w wieku od 18 do 24 lat widzi królową w pozytywnym świetle, a jedna osoba na pięć (18 proc.) nie przepada za monarchinią.

Zaraz za królową kolejnym członkiem rodziny królewskiej cieszącym się największym poparciem społeczeństwa jest książę William oraz księżna Kate. Za nimi plasuje się książę Karol z małżonką. Z kolei najniższy wskaźnik popularności ma książę Andrew.