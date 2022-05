Popularne wakacyjne miejsca, które są teraz tańsze dla mieszkańców UK mimo inflacji

Mimo inflacji istnieje wciąż wiele destynacji wakacyjnych, w których pobyt nie nadwyręży naszego portfela. Mieszkańcy Wysp dzięki tak naprawdę mocnemu funtowi są w stanie zaplanować w tym roku niedrogie wakacje za granicą.

Podczas gdy w Wielkiej Brytanii wszystko drożeje, a inflacja zbliża się do 9 proc., funt radzi sobie dość dobrze w porównaniu do wielu innych walut. W związku z tym, że w 45 popularnych wśród urlopowiczów krajach brytyjska waluta ma się znacznie lepiej niż lokalna, mieszkańcy Wysp mogą zaplanować wakacyjny wyjazd, który nie uszczupli ich budżetu.

Tanie wakacje 2022

Popularnym wśród turystów krajem, w którym mieszkańcy Wysp nie wydadzą za dużo jest Turcja, a to m.in. dlatego, że niespokojna turecka lira straciła na wartości tak bardzo, że funt szterling jest teraz wart dwa razy więcej w Turcji niż przed pandemią. W ten sposób wakacje w tym kraju stały się bardzo okazyjne.

Z kolei dla chętnych na jeszcze dalszą podróż, pobyt na dziewiczych, otoczonych palmami plażach Sri Lanki, gdzie mamy gwarancję dobrej pogody przez cały rok, jest teraz dwukrotnie tańszy niż na początku pandemii.

W rzeczywistości rupia lankijska straciła na wartości 18 proc. w stosunku do funta tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, co oznacza, że brytyjscy turyści mogą sobie pozwolić na luksusowe hotele i ekskluzywne jedzenie za ułamek tego, co wydaliby w Wielkiej Brytanii.

Kolejnym miejscem, w którym wakacje dla mieszkańców Wysp nie są drogie, jest Argentyna, ojczyzna tanga, kowbojów i podobno najlepszych steków na świecie. Wielkie bulwary Buenos Aires i nietknięta dzicz Patagonii w połączeniu ze słabą walutą, przyciągają brytyjskich turystów jak magnes. Peso argentyńskie straciło na wartości w stosunku do funta 50 proc. od początku pandemii.

Na tańsze wakacje nie musimy wybierać się jednak aż tak daleko. W tym roku rodzina wydająca 2000 euro na dwutygodniowe wakacje w Hiszpanii lub Francji wyda około 150 funtów mniej niż przed pandemią.