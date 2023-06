Popularne trendy dla zakładów sportowych w Polsce

artykuł dostarczony przez klienta

Co ciekawe, w dzisiejszych czasach nie należą do rzadkości serwisy internetowe, które łączą w sobie obie te funkcjonalności. Jeśli na przykład spojrzymy na witrynę Mr Bet , to nietrudno dostrzec, że możemy w ramach jednej tylko strony zarówno grać do woli w gry kasynowe, jak i zajmować się zakładami sportowymi korzystając z wyjątkowo bogatej i atrakcyjnej oferty. Ale dziś zamierzamy się przyjrzeć nieco bliżej temu, co cieszy się największą popularnością pod względem obstawiania wśród fanów zakładów sportowych w naszym kraju.

... i wiele innych. A do tego dochodzą jeszcze niższe poziomy ligowe w większości krajów Europy i innych kontynentów, puchary krajowe oraz oczywiście rozgrywki międzynarodowe (reprezentacyjne).

Inne popularne dyscypliny w naszym kraju to między innymi skoki narciarskie, tenis, siatkówka, żużel, koszykówka oraz oczywiście liczne rozgrywki e-sportowe. W przypadku e-sportów nie możemy raczej mówić o konkretnej dyscyplinie, tutaj w grę wchodzą natomiast gry wideo, takie jak choćby Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, League of Legends i wiele innych.

Popularni zawodnicy

Wielu graczy ma bardziej specyficzne podejście do obstawiania wydarzeń sportowych. Nie interesują się bowiem oni wieloma drużynami lub zawodnikami, ale skupiają się prawie wyłącznie na tych zespołach lub wydarzeniach, w których udział biorą ich ulubieni zawodnicy. Na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę piłkę nożną, to na czoło wysuwa się FC Barcelona — czyli klub z ligi hiszpańskiej, w którym występuje nasz najlepszy piłkarz, Robert Lewandowski.

Fani tenisa ziemnego śledzą uważnie i obstawiają regularnie zwycięstwa czołowej polskiej (i światowej) tenisistki, jaką jest Iga Świątek. Oprócz tego popularnością cieszą się inni zawodnicy uprawiający tę dyscyplinę w barwach biało-czerwonych, jak choćby Hubert Hurkacz, czy też Magda Linette.

Z kolei w okresie zimowym mnóstwo zakładów sportowych dotyczy skoków narciarskich. W dyscyplinie tej mamy przecież niezwykle utalentowanych i utytułowanych zawodników, jak choćby Dawid Kubacki, Piotr Żyła, czy Kamil Stoch.

Nie możemy także zapomnieć o siatkówce. Jest to dyscyplina wręcz uwielbiana w naszym kraju — wystarczy tutaj wspomnieć choćby o niesamowitych sukcesach naszej reprezentacji, czy też znakomitych drużynach klubowych. W końcu praktycznie nie zdarza się, by w finale Ligi Mistrzów zagrały dwie drużyny z tego samego kraju — a to przecież wydarzyło się w tym sezonie, gdy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzyła się w finale Ligi Mistrzów z Jastrzębskim Węglem. Nic dziwnego więc, że rywalizacja na najwyższym poziomie światowym przyciąga tak wielu fanów do tej dyscypliny sportu.

Popularne rodzaje zakładów bukmacherskich w naszym kraju

Gracze w Polsce są raczej konserwatywni i przeważająca większość z nich preferuje tradycyjną formę zakładów sportowych. Mamy tutaj na myśli zakłady i kupony tworzone przed meczami, a rozstrzygane po zakończeniu danego wydarzenia. Jest to po prostu wygodna, satysfakcjonująca i emocjonująca forma uprawiania tego rodzaju hazardu.

Ale wśród młodszych graczy możemy dostrzec tendencję dokładnie odwrotną. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu oraz popularności zaawansowanych telefonów komórkowych w grupie wiekowej do 30 roku życia najczęściej wybierane są zakłady na żywo. Zarówno te, które obejmują wynik końcowy danego spotkania, jak i na specyficzne wydarzenia. W przypadku piłki nożnej mogą to być na przykład wybory takie, jak strzelec kolejnej bramki, wynik do przerwy, zdobywca pierwszego gola w meczu, zawodnik, który jako ostatni zdobędzie bramkę i tak dalej.

Bukmacherzy są naturalnie w pełni świadomi tych tendencji, dlatego też muszą pogodzić pozornie sprzeczne ze sobą wymagania — ale musimy przyznać, że wychodzi im to wręcz znakomicie. Gracze preferujący tradycyjne rodzaje zakładów mogą je składać w nieco staromodny sposób, poprzez stronę internetową. A ci, którzy chcą być zawsze na bieżąco i nie rozstają się z telefonami komórkowymi, mają do dyspozycji zaawansowane strony internetowe dla smartfonów lub dedykowane aplikacje mobilne. I wszyscy są zadowoleni!

Rodzaj zakładu Popularne dyscypliny lub wydarzenia Tradycyjne Tenis, siatkówka, żużel, skoki narciarskie Na żywo Piłka nożna, e-sport Długoterminowe i mieszane Wydarzenia specjalne, piłka nożna

