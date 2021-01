„Popatrz im w oczy” - nowa kampania, która pokazuje prawdziwe oblicze pandemii

artykuł sponsorowany

• Rząd rozpoczyna nową ogólnokrajową kampanię przedstawiającą pracowników ochrony zdrowia i pacjentów z COVID-19, aby przypomnieć opinii publicznej o ekstremalnej presji, pod jaką jest NHS.

• Nowa, emocjonalna reklama telewizyjna zachęca widzów do zastanowienia się, jaki wpływ mogą mieć ich działania na rozprzestrzenianie się wirusa, pytając: „Czy możesz spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że ich wspierasz, pozostając w domu?”

• Co 30 sekund do szpitala przyjmowana jest osoba zakażona wirusem, a jedna czwarta z nich ma mniej niż 55 lat. Obecnie w Anglii ponad 38 000 łóżek zajmowanych jest przez pacjentów z COVID-19.

Wszyscy w Wielkiej Brytanii muszą odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy możesz spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że ich wspierasz, pozostając w domu?” Nowa kampania reklamowa, która jest przypomnieniem skierowanym do opinii publicznej o trwającym wpływie COVID-19 i ekstremalnej presji, z jaką borykają się pracownicy ochrony zdrowia.

Jest to zasadnicza zmiana w dotychczasowym przekazie: nowa kampania zawiera materiały filmowe prawdziwych pacjentów, którzy mają COVID-19 i ich opinie i twarze personelu NHS, który pracuje przez całą dobę, aby opiekować się nimi w Basingstoke i North Hampshire Hospital.

Druga fala zachorowań ma swoje odzwierciedlenie w postaci sytuacji w szpitalach w całym kraju. Co 30 sekund do szpitala przyjmowana jest osoba zakażona wirusem, a jedna czwarta z nich ma mniej niż 55 lat. Obecnie w Anglii ponad 38 000 łóżek, które są zajęte przez pacjentów z COVID-19.

Reklamy mają przypominać wszystkim, w tym osobom, nawet tym, którzy otrzymali szczepionkę o ciągłej potrzebie zachowania ostrożności w transporcie publicznym lub podczas robienia zakupów. Każdy powinien się upewnić, że korzysta z tych usług tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Należy także pamiętać o przestrzeganiu zasady: mycia rąk, osłaniania twarzy i zachowania dystansu. Kampania zachęca społeczeństwo do przyjrzenia się swoim codziennym aktywnościom i pyta każdego z nas, czy możemy spojrzeć w oczy pracownikom NHS i powiedzieć im, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, poprzez przestrzeganie zasad i pozostawanie w domu.

Matt Hancock, Sekretarz ds. Zdrowia i opieki społecznej, powiedział:

„NHS jest pod ogromną presją. Obłożenie szpitali i obciążenie służby zdrowia zależy od nas i naszego podejścia do przestrzegania zasad. Wiem, jak długie wydają się ostatnie miesiące i wiem, że zdecydowana większość ludzi przestrzega zasad, ale zaszliśmy za daleko, żeby teraz odpuścić. Każdego dnia jesteśmy bliżej pokonania tego wirusa i już ponad 5 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii zostało zaszczepionych. Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy trzymać się razem, aby chronić NHS i ratować życie.

Przesłanie nie może być jaśniejsze – po prostu zostań w domu”.

Profesor Chris Whitty, naczelny oficer medyczny, powiedział:

„Obecna fala zachorowań wciąż wywiera dużą presję na szpitale w całym kraju, a wielu pacjentów jest bardzo chorych. Szczepionki dają nadzieję na przyszłość, ale nadal każdy z nas ma odegrania istotną rolę dla ochrony NHS i w ratowaniu życia”.

Najnowsze statystyki dotyczące COVID-19 pokazują, że Wielka Brytania odnotowała najwyższą liczbę zgonów spowodowanych tym wirusem od początku pandemii. W ciągu ostatnich 10 dni jest to ponad 1000 osób dziennie.

Zdecydowana większość ludzi słucha zaleceń i pozostaje w domu, w wyniku czego liczba przypadków COVID-19 zmniejszyła się, ale liczba infekcji jest nadal wysoka i pojawiają się oznaki zwolnienia tempa zachorowań. Wszyscy musimy nadal dołożyć wszelkich starań, aby jeszcze bardziej obniżyć krzywą zachorowań.

Nowy szczep wirusa przenosi się o 50 - 70% szybciej niż poprzednia jego odmiana, z którą mieliśmy do czynienia od 2020 r. Ponadto szacuje się, że obecnie około 1 na 3 osoby z Covid-19 nie ma objawów i rozprzestrzenia ją nieświadomie. Działania osób, które ignorują lub naginają zasady naraża wszystkich na ryzyko i wywiera dodatkową presję na lekarzy, pielęgniarki i personel NHS w całym kraju.

Wytyczne rządu pozostają jasne - zostań w domu, chyba że wyjście jest absolutnie konieczne.

Aby wesprzeć to przesłanie, przygotowano dodatkowy film krótkometrażowy, zawierający wywiady z personelem szpitala z Basingstoke i North Hampshire Hospital oraz pacjentami ze szpitala Basingstoke i St George’s w Londynie, który występuje w nowej kampanii reklamowej. W trakcie wywiadów można usłyszeć o codziennym życiu personelu szpitala i wpływie, jaki wywarł na nich COVID-19. Główne przesłanie tej kampanii to wezwanie opinii publicznej do poważnego potraktowania tej wiadomości i pozostania w domu, tak aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

Alex Whitfield, dyrektor naczelny Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, w którego szpitalu powstała reklama i film, powiedział:

„W naszym kraju przeżywamy największy kryzys zdrowotny, jakiego wielu z nas doświadczy za życia. COVID-19 to poważna choroba, która zagraża życiu, a presja, która wywierana jest na NHS, aby zapewnić opiekę, jest jak najbardziej prawdziwa. Nasz personel i inni pracownicy NHS w całym kraju pracują przez całą dobę, aby zapewnić niezbędną opiekę osobom z COVID-19 i innymi schorzeniami. Błagamy opinię publiczną, abyście pozostawali w domu, aby opiekować się sobą nawzajem i wspierać personel NHS, odegrać swoją rolę w ratowaniu życia. Mamy nadzieję, że dzięki temu, że odwiedziła nas ekipa filmowa, usłyszycie, jak duża jest presja na nasz szpital i personel, ludzie zrozumieją to, co dzieje się tutaj każdego dnia. Zagrożenie jest dla nas wszystkich jest faktem”.

Dr Emeka Okorocha, lekarz ds. Wypadków i nagłych wypadków, Szpitale East London, komentuje:

„Ostatni rok był trudny dla wszystkich i wiem, że lockdown był frustrujący dla wielu z nas. Jednak w tej chwili praca na pierwszej linii frontu jest naprawdę ciężka, więc zadaj sobie pytanie, czy warto łamać zasady, tylko po to, aby spotykać się z przyjaciółmi? Ludzie umierają, a przeciążenie moich kolegów jest bardzo widoczne. Wszyscy jesteśmy wyczerpani, ale wciąż walczymy z tą straszną chorobą. Prosimy wszystkich, aby zachowywali bezpieczeństwo, chronili siebie i pomagali nam, pozostając w domu i postępując zgodnie z wytycznymi rządu - to najprostszy sposób, w jaki możesz pomóc”.

1. Odwiedź stronę gov.uk/coronavirus, aby uzyskać więcej informacji.

2. Przesłanie jest jasne: zostań w domu. Jeśli jednak musisz wyjść pamiętaj:

o Trzymaj się dwa metry od wszystkich.

o W pomieszczeniach należy nosić maskę zakrywającą nos i usta.

o Myj ręce.

o Szanuj personel, który ciężko pracuje, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo.

Kiedy możesz wyjść z domu:

1. Kupić podstawowe artykuły pierwszej potrzeby dla siebie lub osoby która sama nie może tego zrobić.

2. Iść do pracy lub wykonywać pracę charytatywną, jeśli nie możesz tego zrobić z domu.

3. Ćwiczyć z kimś z Twojego gospodarstwa domowego (lub Twojej „bańki”) lub z inną osobą.

4. Spotkać się ze swoją „bańką wsparcia” lub „bańką opiekuńczą”, jeśli to konieczne, ale tylko wtedy, gdy masz prawo do jej utworzenia.

5. Poszukać pomocy medycznej (w tym wykonać test na COVID-19 lub otrzymać szczepionkę COVID-19) lub gdy jesteś w sytuacji, kiedy musisz uciekać przed kimś, kto może Cię skrzywdzić (w tym przemocy domowej).