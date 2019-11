Poparcie dla Partii Konserwatywnej najwyższe od roku! Powiększa się przewaga torysów nad laburzystami

Premier Theresa May potwierdziła, że głosowanie nad umową wyjścia z Unii Europejskiej, które zostało przełożone przez nią w tym tygodniu, z pewnością nie odbędzie się przed świętami.

Theresa May zapowiedziała, że jeśli najpóźniej w połowie przyszłego tygodnia nie będzie postępu w rozmowach międzypartyjnych ws. Brexitu, to rozmowy te nie będą kontynuowane. Najbliższe 7-8 dni będzie...

Jeszcze 2 tygodnie temu wydawało się, że w Wielkiej Brytanii może dojść do poważnego kryzysu politycznego z uwagi na tarcia pomiędzy koalicjantami – Partią Konserwatywną z jednej strony i Demokratyczną...

Brexit: Theresa May wyznaczyła termin zakończenia rozmów międzypartyjnych. Jeśli nie będzie postępu, rozmowy zakończą się już za tydzień

Theresa May wyznaczyła termin zakończenia międzypartyjnych rozmów na przyszły tydzień. Zdaniem premier jeden tydzień to odpowiedni czas, by sprawdzić, czy rozmowy mogą posunąć się naprzód lub zostać "doprowadzone...