Poparcie dla Borisa Johnsona spadło do rekordowo niskiego poziomu! Zrównało się z najgorszym wynikiem Theresy May z 2019 r.

Fot. Getty

Najnowszy sondaż pokazuje dalszy spadek poparcia w społeczeństwie dla Borisa Johnsona. Z premiera i sposobu jego rządzenia krajem zadowolonych jest rekordowo mało ludzi – tak mało, jak z polityki prowadzonej przez premier Theresę May pod koniec jej rządów latem 2019 r.

Seria skandali okrzykniętych mianem „Partygate” zdecydowanie nie służy premierowi Borisowi Johnsonowi, którego poparcie w społeczeństwie jest obecnie rekordowo niskie. Liczba osób, która popiera działania premiera, oscyluje dziś w granicach notowanych w czerwcu 2019 r., gdy ze stanowiskiem premiera Wielkiej Brytanii żegnała się Theresa May. Badanie Ipsos MORI, wykonane specjalnie dla dziennika „The Evening Standard” wykazało, że aż 70 proc. mieszkańców UK nie jest zadowolonych z polityki prowadzonej przez premiera i jego ogólnego zachowania na wewnętrznej scenie politycznej. Tylko 24 proc. osób dorosłych jest zadowolonych z działań Borisa Johnsona, co oznacza spadek o cztery punkty procentowe w porównaniu do grudnia 2021 r. A przypomnijmy, że w czerwcu 2019 r. z rządów Theresy May niezadowolonych było 69 proc. ankietowanych, natomiast popierało ją wówczas ok. 25 proc. obywateli.

Poparcie dla Borisa Johnsona jest niskie, ale jeszcze nie tragiczne

Statystycy zauważają, że obecne poparcie dla Borisa Johnsona jest nieco gorsze, niż poparcie dla Davida Camerona w lipcu 2016 r. (czyli niedługo po wiekopomnym referendum ws. Brexitu) – wówczas z rządów premiera niezadowolonych było 66 proc. Brytyjczyków, a popierało go 28 proc. społeczeństwa. Podobnie złe sondaże przytrafiły się także Tony'emu Blairowi, z którego rządów w styczniu 2007 r. niezadowolonych było aż 68 proc. mieszkańców UK, a popierało go wówczas 25 proc. Brytyjczyków. Natomiast najgorsze wyniki w najnowszej historii uzyskali Margaret Thatcher, której w marcu 1990 r. nie popierało aż 76 proc. obywateli, a popierało zaledwie 20 proc. z nich oraz premier John Major, z którego rządów w sierpniu 1994 roku nie było zadowolonych aż 76 proc. Brytyjczyków, a tylko 17 proc. go popierało.