Ponowna emigracja do UK - jeśli wracać na Wyspę z Polski to gdzie?

Jeśli wracać do UK to gdzie, do jakiego miasta? Po mniej lub bardziej nieudanej próbie powrotu do swojej ojczyzny Polacy zastanawiają się gdzie (ponownie!) zaczynać wszystko od nowa na Wyspie.

W ostatnich latach można mówić o fali albo mniejszych falach powrotów Polaków z UK do Polski. Powody decyzji w tym względzie są różne, niekoniecznie związane z faktem wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, narastających nastrojów antyimigranckich czy z kwestiami formalnymi. Powroty do UK są faktem, co potwierdzają oficjalne statystyki publikowane przez polski GUS. Kwestia ponownej emigracji z Polski na Wyspy pojawia się na naszych łamach regularnie, ale powodem takiej sytuacji jest fakt, iż temat ten powraca i powraca w emigracyjnych dyskusjach w mediach społecznościowych. Dokładnie tak było i w tym przypadku...

Na bardzo popularnej wśród Polaków w UK grupie na FB „Wielkie i małe powroty z PL do UK :)” pojawił się dość interesujący wątek dotyczący właśnie tego, o czym pisaliśmy powyżej. Pragnący zachować anonimowość członek grupy napisał posta o takiej treść [poprawki błędów ortograficznych od redakcji]:

Jeśli wracać, to gdzie?

Witam, zastanawiamy się nad powrotem do UK do innego miejsca, niż dotychczas byliśmy. Jak to wszystko ogarnąć, od czego zacząć? Nie mamy, póki co pracy ani mieszkania. Ale chcemy się przeprowadzić w takie miejsc, żeby moc za gotówkę coś kupić. Jakieś rady, od czego zacząć? Miał ktoś podobną sytuację?

W oryginale wpis ten wyglądał tak:

Polacy na Facebooku radzą jakie miasto najlepiej wybrać na reemigrację.

Jakimi radami podzielono się z osobą, która zwróciła się od innych o pomoc? Oto kilka z wypowiedzi, które wydały nam się dość ciekawe.

Najważniejsze pytanie. Co chcecie robić ? I wtedy szukać rejonu pod wykonywaną pracę. Dom można (ja bym tak zrobiła) najpierw wynajęła tam, gdzie podjęłabym prace. I się rozejrzała w terenie. Tzn. czy praca mi odpowiada, czy okolica. Na miejscu będąc, jest inaczej. Człowiek ma możliwość szybszego przemieszczenia się i zorientowania. Nawet może być tak, że chcecie pracować w jakimś zawodzie, a w praktyce nie będziecie zadowoleni. Proponuje duże miasta. Ja nie lubię zimna. Jak dla mnie południowa Anglia. Ale tez Bath, Oxford, Cambridge, Northampton — BEATA

Polecam Szkocję okolice Edynburga praca i mieszkania bez większych problemów.

- WALDEMAR

Edynburg to bardzo piękne miejsce i ludzie bardziej przychylni i mili niż w samej Anglii — EWA

Również polecam okolice Edynburga. Mieszkam w West Lothian, mieszkałam w Edim i nie wróciłabym do miasta. Przedmieścia są super. Z West Lothian dobry dojazd do Glasgow i do Ediego, praca jest, tez polecam — MARZENA

Koleżanka kupiła dom w okolicach Peak District za dużo mniejsze pieniądze niż w moim mieście więc polecam północ zdecydowanie tam są tańsze domy, a praca też na pewno jest — SYLWIA

Im dalej na północ i dalej od Londynu, tym lepiej — GOSIA

A co my możemy dodać w tej kwestii? Na łamach portalu iSchoolConnect opublikowano zestawienie 10 najlepszych miast do pracy w UK (10 best cities to work in the UK) - zakładamy, że będzie ono pomocne dla wszystkich, którzy przynajmniej rozważają ponowną emigracją do UK lub po prostu przyjazd na Wyspy po raz pierwszy.

Gdzie szanse na znalezienie dobrej pracy są największe?

Chociaż nie ma dwóch takich samych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii, to pewne cechy łączą je wszystkie. Od etykiety w porze lunchu do hierarchii w miejscu pracy, nie ma wątpliwości, że kultura miejsca pracy różni się od kultury w innych częściach świata. Dla tych, którzy rozważają karierę za granicą, Wielka Brytania jest popularnym wyborem ze względu na możliwości edukacyjne i zawodowe. Jeśli Wielka Brytania jest krajem, którego szukasz, mamy najlepsze miasta w Wielkiej Brytanii, które zapewniają dobre perspektywy pracy. Oto lista najlepszych miast do pracy w Wielkiej Brytanii, które zapewniają wspaniałe możliwości pracy i korzyści ekonomiczne.

Oto zestawienie:

1. Sheffield

2. Glasgow

3. Liverpool

4. Bristol

5. Leeds

6. Cardiff

7. Newcastle

8. Edynburg

9. Manchester

10. Birmingham

O czym warto pamiętać?

Warto przyjrzeć się pierwszej trójce tego zestawienia:

Sheffield jest nazywane „Stalowym Miastem” ze względu na tradycję związaną z produkcję stali. Dawniej miasto silnie uprzemysłowione, które dzisiaj bardziej przemienia się w akademickie. Miasto zamieszkuje znaczna liczba Polaków z zarówno starej (powojennej), jak i nowej emigracji.

Koszt dojazdów – 1622 £

Czynsz/kredyt hipoteczny – £9288

Średnia pensja – £27 383

Mówi się, że Glasgow jest trzecim najbardziej zaludnionym miastem w Wielkiej Brytanii. To miasto ma dobre możliwości pracy dla profesjonalistów ze wszystkich branż. To największe miasto Szkocji, uznane za jej komercyjną stolicę, położone nad rzeką Clyde.

Koszt dojazdu do pracy – £1929

Czynsz/kredyt hipoteczny – £9048

Średnia pensja – £29 161

Koszty życia w Liverpoolu spadają poniżej średniego dochodu, co zapewnia rozsądną pensję dla jego mieszkańców. Są on na ogół zadowoleni ze swojej pracy, zarobków i życia codziennego. Liverpool jest drugim po Londynie ośrodkiem portowym Wielkiej Brytanii.

Koszt dojazdu do pracy – £1684

Czynsz/kredyt hipoteczny – £8940

Średnia pensja – £27 596

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!