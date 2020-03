„Poniżej 20 000 zgonów w UK z powodu COVID-19 będzie DOBRYM REZULTATEM” - Szokujące słowa dyrektora medycznego NHS

Fot. YouTube

Na wczorajszej konferencji prasowej dyrektor medyczny angielskiego oddziału NHS Stephen Powis stwierdził, że każdy wynik poniżej 20 000 zgonów w UK z powodu koronawirusa będzie dobrym rezultatem. Tym samym Powis zdystansował się od najnowszej prognozy przygotowanej przez naukowców z Imperial College London, którzy liczbę zgonów z powodu COVID-19 oszacowali na jedynie 5 700.

Stephen Powis był wczoraj rozbrajająco szczery z dziennikarzami i zaznaczył, że jeśli UK uda się utrzymać liczbę zgonów na skutek koronawirusa poniżej 20 000, to Brytyjczycy będą mieli powody do zadowolenia. - W tej chwili znajdujemy się dopiero na początkowym etapie epidemii, a naukowcy współpracujący z rządem dostosowują swoje prognozy do rzeczywistości, którą zaczynamy obserwować, a nie tego, co naszym zdaniem mogło się wydarzyć kilka tygodni temu - wyjaśnił Powis. I dodał: - Jeśli będzie mniej niż 20 000 [zgonów], to będzie to dobry wynik, chociaż każda śmierć jest absolutną tragedią.

Dyrektor medyczny angielskiego oddziału NHS zdystansował się od prognozy przygotowanej przez ekspertów Imperial College London, którzy liczbę zgonów z powodu koronawirusa oszacowali na 5 700. Stephen Powis zasugerował, że będzie ona o wiele wyższa, ale też niższa, niż mogłaby być, gdyby rząd nie podjął drastycznych środków dotyczących izolacji społeczeństwa.

- Nie powinniśmy popadać w samozachwyt. Chociaż byłby to dobry wynik [20 000 zgonów], to będzie on możliwy tylko wtedy, gdy zatrzymamy rozprzestrzenianie się wirusa. To nie dzieje się dzięki szczęściu, ani przez przypadek, to z powodu działań, które podejmujesz ty, podejmuję ja i podejmujemy my wszyscy, aby zmniejszyć przenoszenie się wirusa – zaznaczył Powis. - Nie jestem w stanie tego wystarczająco podkreślić. Macie szansę, by uratować życie, możecie nie wykorzystać respiratora, który będzie musiał zostać użyty przez kogoś innego. To naprawdę takie proste – dodał Powis uczulając Brytyjczyków, by nie wychodzili z domu, jeśli nie muszą.

