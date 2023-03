Poniedziałek bez traumy. Jak w możliwie najmniej bolesny sposób wrócić do pracy po weekendzie?

A jak Tobie udaje się po weekendzie wrócić do pracy?

Czy słyszałeś już o nowym trendzie „poniedziałkowego absolutnego minimum”? To rewolucyjna koncepcja, która pozwala w możliwie najmniej bolesny sposób powrócić do pracy po weekendzie. Czy jednak Bare Minimum Monday jest dla wszystkich, czy to tylko wymysł młodych ludzi rozpowszechniany na Tkik Toku, który ma niewiele wspólnego z zawodową rzeczywistością?

Bare Minimum Monday to nowy koncept, który w tłumaczeniu na język polski oznacza nic innego jak „poniedziałkowe absolutne minimum”. Trend ten, zainicjowany przez Marisę Jo Mayes, można by opisać jako kolejny sposób wymyślony przez tzw. pokolenie „Z” na zmniejszenie presji w miejscu pracy i w ogóle zredukowanie wysiłku wkładanego w pracę. 29-latka wyznała na łamach „The New York Post”, że korporacyjny tryb pracy jest wyniszczający dla psychiki, a liczba obowiązków sprawia, że wielu ludzi paraliżuje sama myśl o tym, że w poniedziałek rano muszą iść do pracy. W niedzielę wieczorem ludzi ogarnia panika na myśl o tym, że już za kilka godzin będą musieli uruchomić maksymalną produktywność i nadrobić zaległości, które zostały im z poprzedniego tygodnia.





Na czym zatem polega Bare Minimum Monday? Otóż chodzi o to, żeby w poniedziałek, po dwóch dniach odpoczynku, realizować tylko te projekty, które trzeba wykonać właśnie tego dnia. Celem takiego założenia jest jak najszybsze przebrnięcie przez pierwszy dzień tygodnia i uczynienie poniedziałku swoistym „dniem przejściowym” pomiędzy weekendem a tygodniem pracy.

Marisę Jo Mayes twierdzi, że po tym, jak narzuciła sobie mniejszą presję w zakresie nadrabiania zaległości w poniedziałek, jej produktywność wzrosła. Młoda kobieta tłumaczy, że realizuje więcej projektów, ponieważ nie jest już przytłoczona myślą, że musi się z czymś śpieszyć. - To całkowicie przewartościowało mój stosunek do produktywności, pracy, a także do tego, jak myślę o sobie –wyznała Mayes na łamach nypost.com.

