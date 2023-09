Kryzys w UK Ponad połowie zagrożonych szkół w Anglii odmówiono pieniędzy na remont

W rządowym, mocno okrojonym programie odnowy budynków szkolnych grożących zawaleniem, każdego roku remontowanych miało być 50 budynków. Tymczasem, jak pokazują dane, w 2021 roku wzmocniono konstrukcję zaledwie… czterech takich budynków.

Nowe fakty ws. zamykanych szkół w Anglii mocno obciążają rząd

Media brytyjskie codziennie wyrzucają Partii Konserwatywnej zaniedbania w zakresie renowacji budynków szkolnych, w tym tych posiadających poważne zagrożenia konstrukcyjne. Najnowsze dane pokazują, że w 2021 roku zabezpieczono i wzmocniono konstrukcję zaledwie czterech szkół. A przecież rządowy program renowacji budynków szkolnych – zwłaszcza tych zbudowanych w latach 60.–90. XX w. z nietrwałego, wzmocnionego betonu komórkowego, zakładał przeprowadzanie generalnych remontów w 50 budynkach szkolnych rocznie.

Przypomnijmy w tymmiejscu, że rząd torysów i tak zmniejszył liczbę tychże budynków do 50, z początkowych 100. Mimo że eksperci, o czym wspomniał w najnowszym wywiadzie były wysoki rangą urzędnik w Ministerstwie Edukacji Jonathan Slater, apelowali o przyznanie funduszy na remonty 400-500 szkół rocznie.

Kryzys wokół niebezpiecznych budynków szkolnych. Rząd nie ma sobie nic do zarzucenia beton komórkowy

Dziennikarze „The Guardian” ustalili także, że Ministerstwo Skarbu nie przystało na propozycję Departamentu Edukacji (DfE) w czasach zasiadania na fotelu premiera Liz Truss, by wykorzystać na remont budynków szkolnych 1 mld funtów środków niewykorzystanych przez rząd na inne cele.

Setkom szkół angielskich odmówiono pieniędzy na odbudowę

Z danych opublikowanych przez Departament Edukacji wynika, że dofinansowanie do remontu przyznano jedynie 300 spośród 1105 starających się o to szkół. 797 szkołom odmówiono wsparcia, a osiem instytucji szkolnych zrezygnowało z dofinansowania po złożeniu wniosku. Wśród szkół, którym odmówiono finansowania, 356 miało się we wniosku powołać na „wyjątkowy przypadek”. To oznacza, że według dyrektorów tych szkół, stan budynków był „na tyle poważny, że groził rychłym ich zamknięciem”. Albo szkoła już musiała zostać zamknięta.

Downing Street wciąż nie ma sobie nic do zarzucenia ws. zagrożonych szkół

Choć kryzys dotyczący zagrożonych szkół rozlał się po Anglii jak fala tsunami, to rząd nadal nie ma sobie w tym względzie nic do zarzucenia. Downing Street broni tempa odbudowy szkół, twierdząc, że 50 budynków rocznie to średnia z poprzedniej dekady. Poza tym rząd stoi na stanowisku, że poza programem odbudowy szkół prowadzone są też inne prace zmierzające do poprawy infrastruktury. Rzecznik Rishiego Sunaka zaprzeczył, jakoby w 2021 r. odbudowano tylko cztery szkoły. Według niego rożnego typu programów dotyczących poprawy infrastruktury szkolnej ukończono w owym roku 72.

