Ponad połowa brytyjskich firm zaplanowała wzmożone zatrudnienia. W których sektorach są najlepsze perspektywy na pracę?

Fot. Getty

Ponad połowa brytyjskich pracodawców zaplanowała wzmożone zatrudnienia na pierwsze trzy miesiące 2021 roku. To długo wyczekiwany pozytywny sygnał brytyjskiego rynku pracy po wielu miesiącach głośnych masowych zwolnień.

Według najnowszych badań rynkowych ponad połowa brytyjskich pracodawców zaplanowała zatrudnienia w pierwszym kwartale 2021 roku. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) na zlecenie Adeco, poinformowało, że jest to pierwszy pozytywny sygnał rynku pracy w UK od roku. W których sektorach pojawiło się najwięcej nowych ofert pracy?

Gdzie pojawiły się największe szanse zatrudnienia?

W badaniu wzięło udział 2000 przedstawicieli brytyjskich firm. Spośród badanych aż 56 proc. przyznało, że w pierwszym kwartale 2021 roku ich przedsiębiorstwa zaplanowały wzmożone zatrudnienia. Badanie wykazało również inną pozytywną tendencję - liczba firm planujących zwolnienia w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku spadła o 10 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 roku. Spadek odnotowano z 30 proc. do 20 proc.

Największe perspektywy zatrudnienia pojawiły się szczególnie w kilku branżach. Sektorami, które w pierwszym kwartale 2021 roku poinformowały o najszerszych planach zatrudnień w UK są opieka zdrowotna, finanse i ubezpieczenia, edukacja oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Bezrobocie w UK

Według danych Office for National Statistics (ONS) stopa bezrobocia w UK z ostatniego okresu podliczeniowego, czyli od września do listopada 2020, wyniosła 5 proc. Biorąc pod uwagę wszystkie udostępnione do tej pory dane z 2020 roku, bezrobocie w Wielkiej Brytanii systematycznie rosło podczas pandemii.

Zgodnie z informacjami BBC, pomimo pozytywnych sygnałów z niektórych sektorów zatrudnienia, większość ekonomistów spodziewa się, że aż do końca 2021 roku bezrobocie w UK może nadal rosnąć i w połowie roku może sięgnąć nawet 7,5% - według prognoz przeprowadzonych przez organy rządowe.