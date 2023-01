Z najnowszego badania przeprowadzonego dla MailOnline wynika, że ponad połowa Brytyjczyków popiera wprowadzenie natychmiastowego zakazu sprzedaży papierosów. Co więcej, aż 70 proc. ankietowanych opowiada się za pójściem w przyszłości śladami Nowej Zelandii, która jest na drodze do całkowitego wyeliminowania papierosów z rynku.

Brytyjczycy mają dość osób palących i łożenia na ich leczenie?

Podejście Brytyjczyków do palenia papierosów z roku na rok się zmienia. Z badania przeprowadzonego przez Redfield & Wilton Strategies na zlecenie MailOnline wynika, że aż 52 proc. Wyspiarzy chce „natychmiastowego” zaprzestania sprzedaży papierosów. Co więcej, aż 70 proc. ankietowanych opowiada się za tym, żeby Wielka Brytania poszła w ślady Nowej Zelandii, która wypowiedziała niedawno radykalną wojnę palaczom. Z końcem zeszłego roku Parlament Nowej Zelandii przyjął pakiet ustaw antynikotynowych, który wprowadził zakaz sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Dodatkowo ograniczona została liczba sprzedawców detalicznych posiadających licencję na handel papierosami – z końcem 2023 roku prawo takie będzie przysługiwało nie 6 000 sprzedawców, jak dotychczas, ale jedynie 600. Za łamanie surowych przepisów będzie groziła grzywna w wysokości nawet 95 000 dolarów.- Tysiące ludzi będzie się cieszyło dłuższym, zdrowszym życiem, a służba zdrowia zaoszczędzi kilka miliardów dolarów nowozelandzkich, jeśli nie będzie musiała leczyć chorób spowodowanych paleniem — tak nowe prawo skomentowała nowozelandzka wiceminister zdrowia Ayesha Verrall.







Zakaz sprzedaży papierosów w UK – jak bardzo jest realny?

Jeszcze dwie dekady temu nikt nie był sobie w stanie wyobrazić, żeby nie można było zapalić papierosa w pubie czy kawiarni. Tymczasem po wprowadzeniu zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych na terenie UK, ponad 15 lat temu, rzeczywistość bez dymu po jakimś czasie zupełnie przestała nas dziwić. Teraz natomiast mogą istnieć odpowiednie warunki do tego, żeby zacząć myśleć o całkowitym zakazie sprzedaży papierosów. Badanie Redfield & Wilton Strategies pokazuje, że społeczeństwo jest w dużej mierze gotowe na tak radykalne zmiany, ponieważ przeciwnych zakazowi jest zaledwie 24 proc. Wyspiarzy. Najnowsze ustalenia mogą zachęcić niektórych posłów do Parlamentu i ekspertów ds. zdrowia do aktywniejszego działania w tym względzie, bazując na przekonaniu, że opinia publiczna zbliża się do „punktu krytycznego” w zakresie tolerancji dla palaczy. Minister ds. zdrowia w gabinecie cieni Partii Pracy Wes Streeting wyznał, że jego ugrupowanie będzie prowadzić konsultacje w sprawie stopniowego wycofywania sprzedaży papierosów ze sklepów w ramach „świeżego radykalnego podejścia” na rzecz złagodzenia presji na NHS.

Palenie w UK – jak poważny jest to problem?

Jakiś czas temu ministrowie wyznaczyli sobie cel, zgodnie z którym Anglia ma być wolna od dymu tytoniowego do 2030 roku. Zresztą wskaźniki dotyczące palenia papierosów w Wielkiej Brytanii znacząco spadły w ciągu ostatniego półwiecza - z około 50 proc. populacji w latach 70-tych do zaledwie 15 proc. obecnie. Jednak podczas pandemii Covid -19 w Anglii aż o 25 proc. zwiększyła się liczba palaczy wśród osób do 30. roku życia, co odpowiada ponad 600 000 nowych palaczy. Według szacunków organizacji charytatywnej Action on Smoking and Health, roczne koszty leczenia chorób związanych z paleniem wynoszą £2,4 mld. Z kolei eksperci The Office for Budget Responsibility (Biuro Odpowiedzialności Budżetowej) oszacowali, że w latach 2022/23 cła na tytoń przyniosą skarbowi państwa £10,7 mld.

Jak Brytyjczycy walczyli z paleniem papierosów w ciągu ostatniego półwiecza?

Poniżej prezentujemy Wam najważniejsze etapy walki kolejnych rządów z paleniem papierosów w Wielkiej Brytanii:



1965 – Zakazano reklam papierosów w telewizji;

1971 — Firmy z branży tytoniowej zgodziły się na umieszczenie ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów;

1981 - Podatek od sprzedaży papierosów wzrósł o 14 pensów na paczce;

1984 – Wprowadzony został zakaz palenia w pociągach metra w Londynie;

1990 – Rząd wprowadził surowsze ostrzeżenia dotyczące szkodliwości palenia na opakowaniach wyrobów tytoniowych, zgodnie z wymogami Wspólnot Europejskich;

1991 – Zaostrzono przepisy w zakresie sprzedaży papierosów dzieciom poniżej 16. roku życia;

1998 - Dyrektywa UE zakazała reklamowania wyrobów tytoniowych;

2002 - Parlament uchwalił ustawy zakazujące reklamy wyrobów tytoniowych;

2006 – Szkocja zakazała palenia w prawie wszystkich miejscach pracy i zamkniętych miejscach publicznych, w tym w pubach i klubach nocnych;

2007 – Anglia zakazała palenia w miejscach publicznych, w tym w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, a wiek uprawniający do zakupu tytoniu podniesiono z 16 do 18 lat;

2014 – Kupowanie papierosów osobom poniżej 18. roku życia uznane zostało za przestępstwo;

2015 – Wprowadzono zakaz wystawiania wyrobów tytoniowych w małych sklepach, a posłowie opowiedzieli się za zakazem palenia w samochodach z dziećmi;

2019 – Rząd zobowiązał się do uczynienia Anglii wolną od dymu tytoniowego do 2030 roku.

