Ponad milion pracowników NHS dostanie podwyżkę o co najmniej 1 400 GBP. Ogłoszono wzrost płac w sektorze publicznym

Fot. Getty

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej ogłosiło, że ponad 1 000 000 pracowników brytyjskiej służby zdrowia otrzyma podwyżkę wynagrodzenia, której wysokość zależy od piastowanego stanowiska. Podobne zmiany płacowe obejmą także policjantów.

Wyższe wynagrodzenia otrzymają między innymi pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne, ale także sprzątaczki czy pracownicy fizyczni zatrudnieni w NHS. Podwyżki nie ominą też lekarzy i policjantów. Jak wysokie będą to podwyżki?

Podwyżki dla pracowników NHS

Ogólna zasada ma być taka, że personel zarabiający mniej otrzyma wyższą procentowo podwyżkę. Przykłądowo, sprzątaczki czy pracownicy fizyczni mogą liczyć na wzrost pensji o 9,3 proc. Z kolei lekarzom, którzy kwalifikują się do podwyżki, pensje wzrosną o 4,5 proc.

Średnia podstawowa płaca pielęgniarek wzrośnie z 35 600 GBP do 37 000 GBP, natomiast pielęgniarki, które dopiero co uzyskały kwalifikacje, otrzymają podwyżkę w wysokości 5,5 proc., co oznacza roczny wzrost z 25 655 GBP do 27 055 GBP. Ogółem minimalna wysokość podwyżki to 1400 funtów w skali roku.

Rewizja wynagrodzeń w sektorze publicznym w UK

Nie tylko pracownicy NHS otrzymają podwyżki. Po rewizji płac w sektorze publicznym ustalono również, że od września wzrosną pensje brytyjskich policjantów. Standardowo podwyżka w tym zawodzie będzie na poziomie 5 proc., co oznacza wynagrodzenie wyższe nawet o 1900 GBP w skali roku.

Tutaj jednak również obowiązywać będzie zasada podobna, do tej z NHS - policjanci, którzy zarabiają najmniej, będą mogli liczyć na najwyższe (procentowo) podwyżki - ich pensje wzrosną bowiem o 8,8 proc. Z kolei pracownicy o najwyższych zarobkach otrzymają jedynie od 0,6 proc. do 1,8 proc. podwyżki.

