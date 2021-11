Ponad 230 000 obywateli UE zawnioskowało o prawo do życia i pracy w UK po upływie czerwcowego terminu

Fot. Getty

Ponad 230 000 obywateli Unii Europejskiej złożyło wniosek o prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii po upływie czerwcowego, ostatecznego terminu na uregulowanie swojego statusu na Wyspach. Z oficjalnych danych wynika także, że o prawo do pozostania na Wyspach po Brexicie zawnioskowało ponad 6 mln imigrantów ze Wspólnoty.

Najnowsze dane wskazują, że wniosek o przyznanie settled status lub pre-settled status w Wielkiej Brytanii złożyło po upływie terminu w czerwcu aż 236 840 obywateli Unii Europejskiej. Osoby dysponujące paszportem jednego z krajów UE miały obowiązek uregulowania swojego statusu w ramach EU Setllement Scheme do 30 czerwca tego roku, a po upływie tego terminu traciły one teoretycznie prawo do niczym nieskrępowanego mieszkania i pracowania w Wielkiej Brytanii. Home Office od początku informował, że będzie akceptował wnioski złożone po 30 czerwca, ale tylko w określonych przypadkach. Do takich miały należeć wnioski pochodzące od rodziców/opiekunów/councilów składane w imieniu nieletnich, wnioski osób z poważnymi schorzeniami, które nie uregulowały swojego statusu na czas z uwagi na przypadłości medyczne, a także wnioski od osób mocno poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.

EU Settlement Scheme – ile osób aplikowało o przyznanie statusu osoby osiedlonej w UK?

Z najnowszych danych Home Office wynika, że od początku uruchomienia programu EU Settlement Scheme, czyli od marca 2019 r., wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej (settled status) lub statusu osoby tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) złożyło 6 287 700 imigrantów z UE. Ponad 3 mln (dokładnie 3 068 700) otrzymało status osoby osiedlonej, co pozwoliło im na stały pobyt w UK, a ponad 2,4 mln (dokładnie 2 460 900), otrzymało status osoby osiedlonej tymczasowo. 8 proc. wniosków miało pochodzić od „powtórnych wnioskodawców”, co sugeruje, że do programu EU Setllement Scheme przystąpiło przed upływem terminu ok. 5,5 mln osób. Wśród wszystkich wniosków ok. 180 500 zostało odrzuconych, 103 900 zostało wycofanych, a 94 000 uznano za nieważne (z uwagi na brak kwalifikacji do otrzymania statusu osoby osiedlonej albo ze względu na niedostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w UK).