Ponad 2 MILIONY brytyjskich pracowników zarabiało poniżej minimalnej krajowej w czasie pandemii

Fot. Getty

Dane Office for National Statistics pokazują, że od początku pandemii niemal 5-ktornie wzrosła liczba osób zarabiających poniżej minimalnej krajowej. Najbardziej dotknięci zwolnieniami lub zaniżeniem wynagrodzenia byli pracownicy i tak już najsłabiej opłacani.

W czasie pandemii wiele brytyjskich firm korzystało z rządowych programów pomocowych, mających ułatwić przedsiębiorstwom przetrwanie trudnego czasu lockdownu. Okazuje się jednak, że wśród pracodawców korzystających z programu FURLOUGH wielu nie dopłacało swoim pracownikom do pełnej pensji. Szczególnie ważnym momentem był kwiecień 2020, gdy minimum wage wzrosło, jednak część pracodawców nie dostosowała się do ustawowej podwyżki.

Gwałtowny wrost liczby osób zarabiających mniej niż minimalna krajowa

Oficjalne dane Office for National Statistics (ONS) wiosną 2020, czyli mniej więcej od początku pandemii, w Wielkiej Brytanii ponad 4-krotnie wzrosła liczba osób, które zarabiają poniżej płacy minimalnej. W kwietniu liczba pracowników, którzy ukończyli 16. rok życia, otrzymujących zaniżone wynagrodzenie sięgnęła 2 043 000. Dla porównania, w tym samym czasie w 2019 roku liczba osób, otrzymujących pensję poniżej minimum wage wynosiła 409 000 - czyli nawet nie pół miliona.

Co więcej, dane pokazują, że grupę najbardziej narażoną na zwolnienia i zaniżone wynagrodzenie stanowią osoby o najniższych dochodach. W tej grupie ryzyko poniesienia strat finansowych w związku z pandemią i lockdownem było wyższe aż 5-krotnie niż wśród brytyjskich pracowników branych pod uwagę jako całość.

Według „The Guardian” dane te sugerują, że pracodawcy korzystający z rządowego programu finansowania pracowników FURLOUGH, z którego rząd pokrywał 80% wynagrodzenia pracowników, nie byli skłonni dopłacać nisko opłacanym pracownikom do pełnej pensji, zgodnej z podwyższoną w kwietniu 2020 stawką minimalną. W przypadku pracowników pracujących za wyższe stawki, pracodawcy byli bardziej skłonni do dopłacenia im do 100% należnej pensji.

Płaca minimalna 2020 w UK

Płaca minimalna w UK podwyższana jest ustawowo co roku z końcem pierwszego kwartału. Aktualne stawki minimum wage w UK obowiązują od kwietnia 2020 roku i są następujące: