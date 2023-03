Ponad 1500 brytyjskich policjantów zostało oskarżonych o stosowanie przemocy wobec kobiet w ciągu zaledwie sześciu miesięcy

Statystyki opublikowane przez National Police Chiefs’ Council są zatrważające – okazuje się, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ponad 1500 funkcjonariuszy policji zostało oskarżonych o popełnienie przestępstwa wobec kobiet lub dziewcząt. Mniej niż 1 proc. z nich zostało zwolnionych z pracy.

Funkcjonariusz policji w UK nie jest gwarantem bezpieczeństwa?

Z danych zebranych przez the National Police Chiefs’ Council (NPCC) wynika, że w ciągu ostatniego pół roku ponad 1500 funkcjonariuszom policji postawiono zarzuty odnośnie popełnienia przestępstwa względem dorosłej kobiety lub nastolatki. Na 1 539 oskarżonych policjantów, stanowiących 0,7 proc. siły roboczej, 1177 przypadków zgłoszonych w okresie od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. dotyczyło domniemanego użycia przemocy ze strony policji, w tym molestowania seksualnego i napaści. Nieco ponad połowa przypadków - 653 (55 proc.) obejmowała kwestie związane z niestosownym zachowaniem policjanta wobec koleżanki z pracy, natomiast pozostałe przypadki - 524 (45 proc.), stanowiły skargi pochodzące od społeczeństwa. Blisko dwie trzecie zarzutów stawianych policjantom przez obywateli dotyczyło użycia siły, na przykład nałożenia kajdanek lub aresztowania, podczas gdy 9 proc. obejmowało napastowanie, 6 proc. - napaść, a 5 proc. - nadużycie pozycji w celach seksualnych. Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące nagannego zachowania względem funkcjonariuszki, 48 proc. zarzutów obejmowało dyskredytujące zachowanie po godzinach pracy, 19 proc. - napaść na tle seksualnym, 13 proc. - molestowanie seksualne, a 6 proc. - nadużycie pozycji w celach seksualnych.





Przemoc wobec kobiet i dziewcząt powinna być skuteczniej karana w łonie policji?

Zastępca komendanta policji Maggie Blyth, która w the National Police Chiefs’ Council odpowiada za koordynowanie działań zapobiegających przemocy wobec kobiet i dziewcząt, stawia sprawę jasno – chce, by postępowania wobec funkcjonariuszy podejrzanych o przestępstwa i/lub niewłaściwe zachowania względem kobiet i dziewcząt toczyły się intensywniej, a także, jeśli zostaną oni uznani winnymi popełnionych czynów, by w trybie natychmiastowym byli karani i zwalniani z pracy. - [Liczby pokazują, że musimy] wzmocnić naszą pilność i znaczenie [prowadzonej] obecnie misji ujawniania i usuwania sprawców nadużyć i skorumpowanych osób z policji. Zdecydowana większość funkcjonariuszy i personelu jest profesjonalna i zaangażowana, ale wiem, że historie o potencjalnych drapieżnikach w policji są szokujące i że może to jeszcze bardziej zachwiać kruchym zaufaniem [do policji] – mówi Maggie Blyth.

Zmiany w brytyjskiej policji już mają miejsce – kiedy zobaczymy pierwsze efekty?

Po serii skandali i doniesień medialnych dotyczących niewłaściwego zachowania funkcjonariuszy policji albo wręcz zachowań noszących znamiona przestępstwa, NPCC przystąpiła do intensywnej pracy nad zwiększeniem wykrywalności i karalności przestępstw i wykroczeń, do których dochodzi w łonie policji. Maggie Blyth zaznacza, że opublikowane dane pochodzą sprzed roku i dlatego nie odzwierciedlają pracy, która została wykonana w ciągu ostatnich 18 miesięcy na rzecz skuteczniejszej identyfikacji wykroczeń czy też intensyfikacji dochodzeń i zaostrzenia kar w sprawie niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy. Nową regułą, którą przyjęły NPCC i College of Policing, jest też publikowanie co roku oceny wyników policji. Celem takiego działania jest poprawa reakcji policjantów na stosowaną wobec kobiet i dziewcząt przemoc, a także zwalczanie szerzącego się w szeregach policji seksizmu i mizoginii.

Organizacje kobiece są zaniepokojone skalą przemocy

Działania podjęte na rzecz poprawy wykrywalności i skuteczniejszego dochodzenia spraw w zakresie niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy są w pewnością godne pochwalenia, ale organizacje kobiece wciąż są bardzo zaniepokojone skalą przestępstw popełnianych wobec kobiet i dziewcząt w Wielkiej Brytanii. Dla dyrektor naczelnej Women's Aid Farah Nazeer statystyki pokazują, z jak „oszałamiającą skalą przemocy wobec kobiet i dziewcząt” mamy do czynienia w policji i jak „głęboko niepokojące implikacje [mają te przestępstwa] dla i tak niskiego poziomu zaufania kobiet do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”. Nazeer wezwała rząd do zwiększenia nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości i jego reakcją w sprawach karnych wobec kobiet, które doznały przemocy. Transformacja jest „rozpaczliwie potrzebna”, a muszą w niej wziąć udział zarówno sami policjanci, jak też komisarze ds. przestępstw, kuratorzy sądowi i same sądy.





Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

44-letni pasażer zmarł w trakcie lotu do Szkocji. Załoga desperacko starała się go uratować

Jakich produktów najbardziej brakuje w Polsce po powrocie z UK?

Rodzice pobierający Universal Credit mają otrzymać większą pomoc na dziecko

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!