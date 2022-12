Ponad 130 przewoźników w UK wprowadziło limit cenowy na jednorazowy przejazd autobusem. Bilety będą kosztować £2

Firmy przewozowe zdecydowały się aktywniej wspomóc mieszkańców UK w ponoszeniu kosztów usług transportowych i wprowadziły limit cenowy na jednorazowy przejazd autobusem w wysokości £2. Którzy przewoźnicy zdecydowali się na ten krok i do kiedy będzie można korzystać z transportu publicznego w korzystnej cenie?

Firmy przewozowe obniżą Wyspiarzom ceny biletów

Ponad 130 firm świadczących usługi przewozów autobusowych wprowadziło limity cen na bilety jednorazowe do £2. Wśród nich znaleźli się tacy giganci jak National Express i Stagecoach, a z promocyjnych przejazdów będzie można korzystać poza Londynem od początku stycznia przyszłego roku do końca marca. Limit cen na jednorazowe przejazdy będzie możliwy dzięki dotacji od Departmentu Transportu (DfT) dla tych firm w wysokości £60 mln.





Z danych podanych przez DfT wynika, że pojedynczy bilety na przejazd lokalnym autobusem kosztuje w Anglii średnio £2,80, ale na pewnych obszarach wiejskich jego cena może wynieść nawet £5. Ponieważ zwłaszcza ten drugi wydatek może być teraz trudny do udźwignięcia ze względu na galopującą inflację, wysokie stopy procentowe i raczkującą w UK recesję, to wprowadzony limit cenowy na przejazdy autobusowe zdecydowanie pomoże Wyspiarzom pokryć koszty podróży – czy to w celu dotarcia do szkoły, czy do pracy, czy wreszcie na wizytę lekarską.

Brytyjczycy chętnie podróżują autobusami

Minister ds. autobusów Richard Holden mówi, że „Brytyjczycy kochają autobusy”, które w Anglii „są najpopularniejszą formą transportu publicznego”. Podróże autobusem stanowią połowę wszystkich podróży wśród Wyspiarzy. - Dlatego inwestujemy 60 milionów funtów, aby ograniczyć ceny pojedynczych przejazdów autobusowych do 2 funtów, aby pomóc rodzinom, studentom i osobom dojeżdżającym do pracy oraz by zachęcić ludzi z powrotem do korzystania z autobusów. [Dzięki] programowi na drogi nie wyjadą także dwa miliony samochodów i fantastyczną informacją jest to, że tak wielu operatorów autobusów przystępuje do programu. Tak więc jeśli mieszkasz w Carlisle lub Weston-super-Mare, Birmingham lub Doncaster, to pamiętaj, żeby wskoczyć do autobusu i przejechać się za 2 funty między 1 stycznia a 31 marca – doprecyzował minister.

A dyrektor generalny National Express Tom Stables uzupełnił słowa ministra, mówiąc: - Więcej osób korzystających z autobusów to korzyść dla gospodarki, środowiska i ogólnie społeczeństwa. Wiemy, że dobra jakość usług i niskie ceny zachęcają ludzi do przesiadki do autobusu, dlatego z dumą dołączamy do tego programu. A co lepsze, zamrażamy również taryfy dla dzieci na 1 funt. Podróż autobusem jest prosta, tania i łatwa i nigdy nie było lepszego momentu żeby do niego wsiąść.

Obietnica Department for Transport została spełniona

Już wczesną jesienią rząd zapowiedział, że ceny biletów autobusowych zostaną w Anglii "zamrożone" od stycznia 2023 roku na okres trzech miesięcy. I tę obietnicę zdaje się właśnie spełniać. Realna obniżka kosztów korzystania z komunikacji zbiorowej wyniesie około 30 proc. i ma przyczynić się do złagodzenie rosnących kosztów utrzymania w UK. Department for Transport zapowiedział we wrześniu, że wprowadzenie obniżki cen biletów autobusowych w trzech pierwszych miesiącach 2023 roku będzie kosztować 60 milionów funtów, a środki zostaną proporcjonalnie podzielone wśród przewoźników operujących na terenie Anglii. Porozumienie udało się uzyskać w przypadku 90 proc. połączeń.

O tym, że autobusy są najpopularniejszym środkiem transportu w UK mówił też jesienią ówczesny minister Grant Shapps. - Autobusy są zdecydowanie najczęściej używanym środkiem transportu publicznego. Zapewnienie, że ceny prawie wszystkich podroży autobusem nie przekroczą 2 funtów, pomoże pasażerom w miesiącach zimowych i zapewni bezpośrednią pomoc dla tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju – zaznaczył wówczas minister. I trudno jest się z nim nie zgodzić, ponieważ w istocie ten typ komunikacji zbiorowej pozostaje w Anglii bardzo popularny. W 2019 roku, a więc w roku przed wybuchem pandemii koronawirusa, w samej Anglii miało miejsce około 4,22 miliarda przejazdów autobusami, czyli prawie trzy razy więcej, niż pociągami!

Niższe ceny autobusów to dobra wiadomość

Zamrożenie cen jednorazowych przejazdów autobusami na trzy miesiące w 2023 roku to dobra wiadomość dla ludzi i tak już borykających się z ogromnymi podwyżkami. W końcu inflacja w listopadzie wyniosła 10,7 proc., a miesiąc wcześniej – aż 11,1 proc. Jeszcze wyższy był wzrost cen żywności i napojów – inflacja w tym zakresie wyniosła 16,5 proc., czyli najwięcej od września 1977 roku. Wskaźnik inflacji żywności rósł przez 16 kolejnych miesięcy, z -0,6 proc. w lipcu 2021 roku.

