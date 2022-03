Ponad 100 tysięcy rodzin w UK chce przyjąć uchodźców z Ukrainy

"Ponad 100 tys. rodzin w Wielkiej Brytanii zadeklarowało gotowość przyjęcia uchodźców pod własny dach" - komentował w polskich mediach Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozmowie z Bartłomiejem Graczakiem w Programie 3 Polskiego Radia zapewniał, że współpraca między Polską, a Wielką Brytanią w kwestii przyjmowania uciekających przed wojną Ukraińców świetnie się układa. Władze w Londynie zdecydowały się na przyjęcie podobnego modelu, co polski rząd. Zamiast budować obozy tymczasowe dla uchodźców, przyjmuje się ich w domach zwykłych obywateli. "Wielka Brytania przygotowała bardzo szczegółowy program przyjęcia uchodźców" - komentował Szefernaker.

"Jesteśmy w kontakcie bilateralnym z Wielką Brytanią. Ponad 100 tys. rodzin w Wielkiej Brytanii zadeklarowało gotowość przyjęcia uchodźców pod własny dach. To pokazuje, że pewnego rodzaju model Polski, który jako naród wspólnie wypracowali, w tej chwili ma także zastosowanie w innych państwach" - uzupełniał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Brytyjczycy będą pomagać Ukraińcom tak, jak to robią Polacy

Przypomnijmy, pod koniec lutego 2022 procedury związane z przedłużeniem wiz Ukraińców przebywających już w UK zostały uproszczone dzięki specjalnemu pakietowi ułatwień w tym zakresie. Ukraińcy legalnie mieszkający w UK mogli sprowadzić na Wyspy jedynie swoich małżonków, dzieci oraz rodziców. Następnie, na początku marca 2022 po krytyce, która spłynęła na rząd Borisa Johnsona, podjęto decyzję o uruchomieniu dwóch "scieżek" dla uchodźców z Ukrainy.

Ścieżka "rodzinna" zezwalała na przekroczenie brytyjskiej granicy także członkom dalszej rodziny (dziadkom, rodzeństwu oraz dzieciom, które przekroczyły już 18. rok życia). Ścieżka "humanitarna" pozwalała na zapraszanie uchodźców na tzw. własny koszt przez obywateli UK lub władze lokalne. Więcej na temat przyjmowania uchodźców z Ukrainy pisaliśmy w artykule: "300 ukraińskim uchodźcom wydano wizy zezwalające na przyjazd do Wielkiej Brytanii".

"Polski model" przyjmowania uchodźców ma zastosowanie w innych krajach

Regulacje ścieżki humanitarnej dla rodzin w UK zawarte zostały w programie pomocowym "Homes for Ukraine". Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii, bez względu na narodowość. Jedynym warunkiem jest posiadanie co najmniej 6-miesięcznego prawa pobytu w UK. Z programu będą mogli skorzystać w pierwszej kolejności uchodźcy posiadający ważny paszport ukraiński, którzy złożą online wniosek wizowy.

Co ważne, przyspieszenie całego procesu zakwaterowania następuje wtedy, gdy uchodźca jest wstanie wskazać osobę/osoby mieszkające w UK (z nazwiska), które chcą przyjąć go pod swój dach. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Jak zgłosić chęć przyjęcia do domu uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, jak działa brytyjski program Homes for Ukraine".