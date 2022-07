Ponad 100 strażaków walczyło z pożarem pubu przy Trafalgar Square w Londynie [wideo]

fot. London Fire Brigade

We wtorek późnym popołudniem wybuchł pożar w pubie The Admiralty przy Trafalgar Square. Początkowo na miejsce wezwano około 10 wozów strażackich i 70 strażaków, ale później ze względu na trudne warunki liczba ta została zwiększona do 20 wozów strażackich i około 125 strażaków.

Londyńska Straż Pożarna poinformowała, że w wyniku pożaru połowa piwnicy pubu spłonęła, a ogień udało się opanować około godziny 22:00.

Pożar pubu przy Trafalgar Square

We wtorek przed godziną 18:00 wybuchł pożar w pubie The Admiralty przy Trafalgar Square, z którym walczyło około 125 strażaków. Komendant Keith McDermott, który był na miejscu, powiedział:

- Pożar uszkodził podziemia i piwnice pubu przy Trafalgar Square. Ze względu na uciążliwe, wymagające i gorące warunki w piwnicy, zwiększyliśmy liczbę wozów strażackich i strażaków na miejscu zdarzenia. Około 150 osób ewakuowało się z pubu i okolicznych firm przed przybyciem straży pożarnej. Nie ma doniesień o jakichkolwiek obrażeniach. Nastąpiły duże utrudnienia w ruchu drogowym i poprosiliśmy ludzi, aby w miarę możliwości unikali tego obszaru.

Brygada została wezwana o 17:49 a pożar opanowano o 22:01. W zdarzeniu uczestniczyły ekipy straży pożarnej z Soho i innych okolicznych jednostek. Przyczyna samego pożaru jest badana. Nie ma również doniesień o jakichkolwiek obrażeniach.

Steady progress is being made at the Trafalgar Square pub fire. We’re likely to be at the scene for hours to come. It’s a hot night so crews are taking on a lot of water. Please spare a thought for all firefighters dealing with fires in these conditions https://t.co/989mlrXzAUpic.twitter.com/HPXi1NyvhX — London Fire Brigade (@LondonFire) July 12, 2022

Oświadczenie pubu

Pub, w którym doszło do pożaru, napisał na Twitterze: „Ze względu na obecną sytuację Admiralty jest zamknięty do odwołania. W odpowiednim czasie zaktualizujemy naszą stronę internetową i kanały społecznościowe”.

Na jednym ze zdjęć z akcji gaszenia pożaru umieszczonym na Twitterze możemy zobaczyć strażaka, który trzyma na rękach psa uratowanego z płonącego lokalu.

A firefighter holds a dog rescued from the Admiralty Pub in Trafalgar Square which caught fire earlier today pic.twitter.com/wl1rwgR17m — Leigh Kimmins (@LeighMcManus1) July 12, 2022

https://t.co/OzckR6kcYV

More than 100 firefighters are tackling a “challenging” blaze at a pub in #TrafalgarSquare in central #London.



The #fire broke out at The #Admiralty_pub shortly before 5.50pm on Tuesday, and huge plumes of smoke could be seen billowing from the building. pic.twitter.com/09QtD7Oquw — ViralVdoz (@viralvdoz) July 12, 2022

the Admiralty pub in Trafalgar Square has been totally gutted with a fire very sad news for the UK NFL community - I remember the Haslams serving up pints for the #Browns fans in this pub in 2017 pic.twitter.com/VIlZuzdCZ2 — Paul Brown

