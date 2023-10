Crime Ponad 100 000 dzieci w Anglii i Walii ma ojca w więzieniu

Więzienia w UK są tak przeludnione, że rząd rozpoczął rozmowy z Estonią dotyczące transferu więźniów i wynajmu cel. Najnowsze dane pokazują, że w samej Anglii i Walii ojca w więzieniu ma ponad 100 000 dzieci.

Rzesze dzieci w Anglii i Walii mają rodzica w więzieniu

Z najnowszych danych przedstawionych przez the Prison Advice and Care Trust (Pact) wynika, że populacja więźniów w Anglii i Walii wynosi 87 793 osób. Przyjmując, że zaledwie 4 proc. więźniów to kobiety, a także że na jednego więźnia – mężczyznę przypada średnio 1,14 dziecka (dane Ministerstwa Sprawiedliwości), ponad 100 000 dzieci w Anglii i Walii ma rodzica w więzieniu. Wiele dzieci, których rodzice odbywają karę w więzieniu, jest w stanie nie powielać błędów rodziców i prowadzić zgodne z prawem, satysfakcjonujące życie. Jednak część z nich idzie w ślad za rodzicami i schodzi na złą drogę. Dzieci więźniów są siłą rzeczy bardziej narażone na udział w grupach przestępczych. Poza tym dzieci takie częściej miewają problemy psychiczne. Natomiast w dorosłym życiu cierpią one z powodu bezdomności i ubóstwa.

– To ponury kamień milowy. Wsadzając do więzienia rekordową liczbę rodziców, generujemy całą masę problemów. Ich skutki będą odczuwalne przez nadchodzące dziesięciolecia. Ministrowie, motywowani pośpiechem, aby ‘twardo stawić czoła przestępczości’ i wsadzać do więzienia coraz większą liczbę ludzi, zdają się nie zwracać uwagi na długotrwałe szkody, jakie ta polityka wyrządzi dzieciom i rodzinom – mówi dyrektor generalny Pact Andy Keen-Downs.

Więzienia w UK są przepełnione

Liczba więźniów wzrosła w UK w ciągu ostatnich trzech dekad o 80 proc. Eksperci szacują też, że do 2024 r. liczba ta wzrośnie o kolejnych 7 400 osób. Od czasu dojścia do władzy Partii Konserwatywnej, średnia kara pozbawienia wolności wydłużyła się o 57 proc. Rząd planował utworzyć do 2025 r. 20 000 nowych miejsc w więzieniach. Ale wszystko wskazuje na to, że ten warty 4 mld funtów plan uda się zrealizować dopiero w 2030 r.

Więzienia w UK są przepełnione. Oficjalne dane mówią, że w więzieniach w Anglii i Walii zostało zaledwie 768 wolnych miejsc. W związku z tym rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął rozmowy z innymi krajami europejskimi w sprawie wynajmu dodatkowych cel więziennych. Takie rozmowy prowadzone są m.in. z rządem w Estonii.

