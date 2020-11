Pomoc w ramach programu FURLOUGH zostanie wydłużona do MARCA 2021 r. Rishi Sunak wystąpił z nową propozycją

Fot. Getty

W dzisiejszym przemówieniu w Izbie Gmin Rishi Sunak wystąpił z nową propozycją pomocy dla osób poszkodowanych przez kolejny lockdown. Kanclerz skarbu zapowiedział wydłużenie programu furlough aż do końca marca.

Rishi Sunak postanowił ulżyć pracodawcom i pracownikom poszkodowanym przez wprowadzenie drugiego lockdownu i zapowiedział wydłużenie programu FURLOUGH do końca marca. Wcześniej kanclerz zapowiadał, że pomoc dla biznesu, który najbardziej ucierpi z powodu nowych, surowych restrykcji, będzie kontynuowana do 2 grudnia, czyli do dnia, na który przewidziano zakończenie kolejnego lockdownu. Ale teraz Sunak, jak sam przyznał w Izbie Gmin, zmienił zdanie i dodał, że nie może być za to krytykowany, ponieważ dokonanie w tej sprawie zwrotu o 180 stopni (ang. „U-turn”) świadczy o sile rządu i o wsłuchiwaniu się decydentów w głosy ekspertów oraz zwykłych ludzi.

Program furlough wydłużony

Już dziś możemy ogłosić, że program furlough zostanie przedłużony nie o miesiąc, ale do końca marca. Rząd będzie nadal pomagał w wypłacaniu pracownikom pensji do 80 proc. normalnej kwoty. Jeśli chodzi o godziny nieprzepracowane, to wszyscy pracodawcy będą musieli jedynie pokryć koszt składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne. W styczniu dokonamy przeglądu polityki i zobaczymy, czy sytuacja gospodarcza poprawia się na tyle, by pracodawcy mogli wziąć na siebie większy ciężar [w zakresie wypłacania pracownikom pensji – przyp.red.] - zaznaczył dziś w Izbie Gmin Rishi Sunak, tłumacząc, że w sprawie pomocy zmienił zdanie na skutek rosnącej liczby zachorowań i zgonów w UK. - Wiem, że ludzie będą sfrustrowani zmianami, jakie rząd wprowadził w ciągu ostatnich kilku tygodni. Musiałem zatem dokonać szybkich zmian w naszych planach gospodarczych, ponieważ rozprzestrzenianie się wirusa przyspieszyło – dodał.

Drugi lockdown - Job Support Scheme

O zmianach w Job Support Scheme na skutek wprowadzenia drugiego lockdownu pisaliśmy szeroko kilka dni temu w artykule „Job Support Scheme: w jaki sposób działał będzie nowy rządowy program furlough?”. Warto zatem jeszcze raz przeanalizować formy pomocy zaoferowane na okres jesienno – zimowy przez Rishiego Sunaka, żeby niczego nie pominąć. Z kolei osobom pracującym w oparciu o samozatrudnienie radzimy zerknąć do artykułu „Rząd ogłosił zwiększenie dotacji dla przedsiębiorców w ramach trzeciego grantu SEISS. Znamy też termin przyjmowania wniosków”. Tutaj należy jednak zauważyć, że w dniu dzisiejszym Rishi Sunak po raz kolejny zwiększył kwotę grantu SEISS - z 55 proc. do 80 proc. A przypomnijmy, że wcześniejsze 55 proc. to była wartość uśredniona – osoby samozatrudnione miały dostać w listopadzie 80 proc. swoich średnich miesięcznych zysków, a w miesiącach grudniu i styczniu - po 40 proc. tychże zysków.

Spóźnione decyzje Kanclerza Skarbu

Najnowszą decyzję Kanclerza Skarbu mieszkańcy UK przyjmą zapewne z pewną ulgą, ale... opozycja nie pozostawiła na działaniu Sunaka suchej nitki. Kanclerzowi zarzuca się przede wszystkim to, że proponowane przez niego rozwiązania są wiecznie spóźnione i że wiele decyzji mógł on podjąć znacznie wcześniej - żeby przedsiębiorcy i pracownicy nie musieli obawiać się utraty pracy i drżeć o los swoich rodzin. - Jeśli chodzi o ogłoszenie kolejnego lockdownu, to premier zapowiedział przedłużenie programu furlough o miesiąc zaledwie pięć godzin przed planowanym zakończeniem tegoż programu [z ostatnim dniem października – przyp.red.]. Dwa dni później, gdy zdano sobie sprawę z tego, że zapomniano o osobach samozatrudnionych, w ostatniej chwili nastąpiła zmiana w programie dla samozatrudnionych. A teraz mamy kolejne zmiany. To jest czwarta wersja planu ratowania gospodarki w okresie zimowym autorstwa kanclerza w ciągu zaledwie sześciu tygodni. Kanclerz może zmienić zdanie w ostatniej chwili, ale biznes nie może. Potrzebujemy kanclerza, który wyprzedza problemy, a nie takiego, który jest zawsze o krok spóźniony – zaznaczyła w Izbie Gmin Annaliese Dodds – kanclerz skarbu w gabinecie cieni.