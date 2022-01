Pomoc finansowa dla osób, które musiały poddać się samoizolacji. Kto może skorzystać z Test and Trace Support Payment?

Zobacz, kto do niej się kwalifikuje!

Na pomoc finansową w ramach Test and Trace Support Payment mogą liczyć zarówno osoby zatrudnione na etacie jak i samozatrudnione.

Ze względu na wzrost zakażeń wariantem Omikron w UK rośnie także liczba osób, które muszą poddać się samoizolacji, czy to ze względu na pozytywny wynik testu, czy kontakt z osobą chorą. Mieszkańcy Anglii o niskich dochodach (zarówno osoby pracujące na etacie jak i samozatrudnione) będący w izolacji mogą liczyć na pomoc finansową w ramach Test and Trace Support Payment.

Część osób zatrudnionych lub samozatrudnionych, które muszą poddać się kwarantannie w domu, ryzykuje utratę części lub całości dochodu. Gdy jednak musimy mierzyć się ze wzrostem rachunków za energię i innych kosztów utrzymania, utrata nawet części zarobku może prowadzić do problemów finansowych.

Pomoc finansowa dla osób na kwarantannie

Wiele osób znajdujących się na kwarantannie może znaleźć koło ratunkowe w postaci Test and Trace Support Payment w wysokości 500 funtów. Jakie są zatem zasady otrzymania wsparcia?

Osoby mieszkające w Anglii, które muszą poddać się samoizolacji, mogą kwalifikować się do pomocy finansowej w ramach Test and Trace Support Payment, jeśli mają niskie dochody lub otrzymują określone zasiłki. Uprawniony do pomocy może być również rodzic lub opiekun dziecka albo młodej osoby.

Kwota uznaniowa jest dostępna dla tych, którzy obecnie otrzymują (lub są partnerem kogoś z tego samego gospodarstwa domowego, kto otrzymuje) co najmniej jedno z następujących świadczeń:

- Universal Credit

- Working Tax Credit

- income-based Employment and Support Allowance

- income-based Jobseeker’s Allowance

- Income Support

- Housing Benefit

- Pension Credit

Świadczenia te na ogół muszą być wypłacane dodatkowo do zarobków otrzymywanych w ramach zatrudnienia. Należy wykazać, że nie możemy pracować z domu i stracimy część dochodu w wyniku samoizolacji.

Jeśli nie pobieramy żadnego z wymienionych świadczeń, nadal możemy kwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego, jeśli spełniamy pozostałe kryteria, czyli mamy niskie dochody i mamy trudności finansowe w wyniku samoizolacji.

W Anglii program Test and Trace Support Payment prowadzony jest przez samorządy lokalne. Możemy ubiegać się o pomoc finansową do 42 dni po pierwszym dniu samoizolacji.

Jak starać się o Test and Trace Support Payment?

Do wniosku o Test and Trace Support Payment musimy podać:

- identyfikator konta NHS Test and Trace czasami określany jako numer CTAS

- wyciąg bankowy

- dowód zatrudnienia lub – jeśli jesteśmy samozatrudnionymi – dowód w postaci rozliczenia podatkowego, dochód z handlu i dowód, że nasza firma świadczy usługi, których nie możemy wykonać bez kontaktu społecznego.

Jeśli natomiast składasz wniosek jako rodzic lub opiekun, musisz podać identyfikator konta NHS Test nad Trace swojego dziecka.