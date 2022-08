Pomoc dla niepełnosprawnych w obliczu rosnących kosztów życia - rząd UK ogłosił datę wypłaty 150 GBP

20 września brytyjski rząd zacznie wypłacać pieniądze osobom niepełnosprawnym w ramach jednorazowej pomocy w związku z rosnącymi kosztami życia ("cost of living payments"). Około sześć milionów osób otrzyma dodatkowe 150 funtów.

Środki mają zostać przekazane na konta większości kwalifikujących się osób w przeciągu kilku tygodni od uruchomienia tego programu. Szacuje się, że pieniądze w znacznej części przypadków zostaną przelane w dwóch pierwszych tygodniach października. W swoich założeniach, wsparcie finansowe sięgające 150 funtów ma pomóc osobom niepełnosprawnym w UK w związku z rosnącymi cenami usług związanych z opieką i zakupem specjalistycznego sprzętu, a także w wyniku trwającego kryzysu związanego z rosnącymi kosztami utrzymania.

"Wiemy, że osoby niepełnosprawne mogą ponieść dodatkowe koszty [w wyniku trwającego kryzysu], dlatego staramy się zmniejszyć presję finansową, która ich dotyka" - komentowała minister ds. osób niepełnosprawnych, Chloe Smith cytowana przez "The Sun". "Wypłata 150 funtów w ramach disability payment jest dodatkiem do pomocy w wysokości 1200 funtów, którą otrzymają wszystkie osoby o niskich dochodach wraz z szerszym wsparciem skierowanym do osób niepełnosprawnych. Wiemy, że dla niektórych osób jest to niepokojący czas i zachęcam ich, aby sprawdzili, czy otrzymują całe oferowane przez rząd wsparcie" - uzupełniała.

Rząd ogłosił decyzję w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku

Kto jest uprawniony do otrzymania jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 150 GBP? Jeśli otrzymujesz przynajmniej jeden z tych benefitów, to kwalifikujesz się do otrzymania wsparcia:

Disability Living Allowance

Personal Independence Payment

Attendance Allowance

Armed Forces Independence Payment

Constant Attendance Allowance

War Pension Mobility Supplement

Adult Disability Payment (w Szkocji)

Child Disability Payment (w Szkocji)

Aby kwalifikować się do wypłaty 150 funtów, wnioskodawcy muszą otrzymać na konto lub otrzymać pozytywną decyzję w sprawie przynajmniej jednego z tych świadczeń do dnia 25 maja 2022.

Na co mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Nie brakuje jednak krytycznych głosów, że proponowane wsparcie jest po prostu zbyt niskie. Tom Marsland, kierownik ds. polityki równościowej w organizacji charytatywnej Scope zwraca uwagę, iż rachunki osób niepełnosprawnych wzrosną tak radykalnie, że 150 funtów nie zrobi właściwie żadnej różnicy. "Osoby niepełnosprawne potrzebują znacznie większego wsparcia finansowego. To nie może czekać – rząd musi teraz podwoić pakiet wsparcia" - zaznaczał Marsland.

Przypomnijmy, jednorazowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych jest częścią większego pakietu pomocowego przygotowanego przez rząd w maju 2022 roku za kadencji kanclerza skarbu Rishiego Sunaka. Wsparcie finansowe dla brytyjskich gospodarstw domowych w ramach Cost of Living Support (Help for Households) dzieli się między innymi na: Council Tax Rebate, Cost of Living Payment oraz Energy Bill Discount. Więcej na ten temat przeczytasz w przekrojowym artykule zatytułowanym: "Cost of Living Support. Na jaką pomoc rządową można liczyć w obliczu rosnących kosztów życia?"

