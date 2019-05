Pomimo zabójstwa Siergiej Skripala miasto Salisbury zostało uznane za NAJLEPSZE miejsce do życia w UK

Miasto, w którym za pomocą nowiczoka otruta byłego rosyjskiego agenta GRU, Siergieja Skripala i jego córkę, Julię zostało uznane za najlepsze miejsce do życia w Wielkiej Brytanii!

Salisbury zwyciężyło w rankingu najlepszych miejsc do życia na terenie UK organizowanym przez "Sunday Times" w 2019 roku. Jeszcze w zeszłym roku atmosfera w mieście, którego początki sięgają epoki żelaza, nie była najlepsza. Turyści unikali jednego z najbardziej urokliwych miejsc w regionie South West England, sklepy świeciły pustkami, a mieszkańcy byli zmęczeni histerią w skali całego kraju. W marcu 2018 roku całe Wyspy żyły dramatycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w Salisbury. Jednak dziś "w powietrzu czuć prawdziwy optymizm" czytamy na łamach "Sunday Times".

Jurorzy docenili "prawdziwego ducha solidarności" miasta, którego mieszkańcy po tak dramatycznych wydarzeniach potrafili się podnieść. Wydaje się, że właśnie to zostało docenione przez redaktorów "Timesa", bo w zasadzie Salisbury nie różni się bardzo od innych, urokliwych brytyjskich niewielkich miasteczek położonych w południowej części kraju.

Wspaniałą gotycka Katedra w Salisbury z XIII wieku, tradycyjny rynek i doroczne targi Sloe Fair, obecność najstarszego działającego w Europie zegara oraz bliskość Stonehenge - to wszystko stanowi o atrakcyjności miasta, ale "Sunday Times" uzasadniając swój werdykt pisało również o świetnej ofercie edukacyjnej i kulturalnej, bliskości zarówno do Londynu, jak i wybrzeża oraz o niesamowicie przyjacielskiej atmosferze miasta.

Dzielnica Isle of Dogs w gminie Tower Hamlets została uznana za najlepsze miejsca do życia w Londynie, w Szkocji wygrało Dundee, Crickhowell w Powys nie miało sobie równych w Walii, a Holywood w County Down triumfowało w Irlandii Północnej.

W poprzednich edycjach rankingu "The Sunday Times Best Places to Live" triumfował York (2018), Bristol (2017) i Hampshire (2016).