Pomimo pracy na pełen etat samotna matka z Fermanagh jest zmuszona do korzystania z banków żywności

O tym, jak ciężko jest obecnie poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia w UK niech świadczy fakt, że coraz więcej osób pomimo tego, że normalnie pracują na pełen etat, zaczyna mieć trudności z utrzymaniem siebie i swoich rodzin.

Na "The Daily Mirror" poznaliśmy historię 49-letniej Caroline Rice. Kobieta mieszka i pracuje w hrabstwie Fermanagh w Irlandii Północnej, jako pomoc nauczyciela i jest samotną matką. W obliczu obecnej presji inflacyjnej, rosnących cen energii i żywności, coraz trudniej utrzymać się jej tylko z otrzymywanej pensji. Mieszka w wiejskiej okolicy, więc z jednej strony niełatwo jej zmienić pracę, a jeśli by się na to zdecydowała, to musiałaby się po prostu przeprowadzić. "Zawsze pracowałam i nadal pracuję. Jednak teraz czeka mnie naprawdę trudny okres. Próbuję pogodzić rosnące rachunki z potrzebami mojego rosnącego dziecka" - komentuje matka 11-letniej dziewczynki. "Wyobraź sobie, że nie masz w torebce 1 funta, gdy twojemu dziecku wypadnie ząb. Wyobraź sobie, że patrzysz jak twoje dziecko je, kiedy twój żołądek burczy z głodu, bo starasz się wykorzystać swoją paczkę z banku żywności tak, aby starczyła, na jak najdłużej" - obrazowo komentowała.

Czy w UK można mówić o "biedzie"?

"Nie jest łatwo wejść do banku żywności i powiedzieć, że potrzebujesz pomocy. Dlatego uważam, że ważne jest to, aby rząd traktował ludzi z godnością, Każdy powinien mieć możliwość położenia jedzenia na stole w swoim domu" - dodaje kobieta.

W ostatnim czasie Rice przeznaczyła wszystkie swoje oszczędności na naprawę popsutego samochodu, a od pięciu lat nie była na porządnych wakacjach. "To ciągle balansowanie" - komentuje. "Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy". Zaznacza, że chciałaby przestać korzystać z Universal Credit, ale po prostu nie ma na to szans, przy obecnych cenach. Przyznaje, że tylko czasu do czasu włącza centralne ogrzewanie, a głównie do ogrzewania używa starego pieca na węgiel.

Ludzie, którzy pracują na pełen etat nie są w stanie zarobić na utrzymanie swoich rodzin

Ile takich osób żyje obecnie na terenie UK? W ciągu ostatniego roku Trussell Trust wydało kilka milionów paczek żywnościowych dla tysięcy takich ludzi, jak Caroline. W latach 2019-2020 1,9 mln paczek zostało przekazanych do 370,000 gospodarstw domowych. Te liczby dają pojęcie o tym, że problem z którym się mierzymy na Wyspach, to nie kilka pojedynczych przypadków...