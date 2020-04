Pomimo lockdownu masz prawo wyprowadzić się z domu, by u przyjaciela ukoić nerwy po kłótni. Co jeszcze możesz w UK?

Fot. Getty

Reguły lockdownu różnią się w zależności od państwa, dość powiedzieć, że w Polsce można zostać ukaranym mandatem nawet za wyjście do sklepu po alkohol, gdy nadgorliwy policjant nie uzna tego za istotny powód opuszczenia domu. W UK jednak wolności człowieka i obywatela są rozumiane znacznie szerzej, toteż poniżej przedstawiamy wam, na co możecie sobie pozwolić poza domem mimo obowiązującego na Wyspach, ścisłego lockdownu.

1. Możesz na kilka dni wyprowadzić się z domu, by ochłonąć u przyjaciela po kłótni z domownikiem

Stłoczenie na kilkudziesięciu metrach bliskich sobie osób może rodzić poważne napięcia. W końcu to właśnie z najbliższymi sobie ludźmi toczymy często najzagorzalsze spory i to właśnie oni są nas w stanie najbardziej zranić. Brytyjscy decydenci przewidzieli takie scenariusze, dlatego w trakcie lockdownu, mimo ścisłej izolacji, możesz w razie kłótni z domownikiem przenieść się na jakiś czas do domu przyjaciela, by tam ochłonąć i ukoić zszargane nerwy. Wyprowadzka powinna jednak trwać przynajmniej kilka dni, a nie kilka godzin, ponieważ odwiedziny u przyjaciół jako takie są zabronione.

2. Możesz się przejechać na wieś i pójść na spacer

Po kilku kontrowersyjnych akcjach brytyjskiej policji doprecyzowane zostało, że możesz wyjechać poza miasto i pójść na spacer. Jednym warunkiem jest to, żebyś więcej chodził, niż jeździł samochodem.

3. Możesz wyjść z domu, by pobiegać, pojeździć na rowerze, pospacerować lub poćwiczyć jogę

4. Możesz odpocząć (np. na ławce) w trakcie długiego spaceru lub wykonywania ćwiczeń

Mieszkańcy Wysp mogą wyjść z domu, by się przejść, pobiegać lub wykonać inne ćwiczenia fizyczne. Jeśli więc zdecydujesz się popracować nieco nad formą, to możesz się na chwilę zatrzymać, by złapać oddech i odpocząć. Wolno ci też w tym czasie coś zjeść na świeżym powietrzu.

5. Możesz kupić narzędzia niezbędne do utrzymania domu w odpowiednim stanie.

Dozwolone są niezbędne naprawy, natomiast zabronione jest przeprowadzanie remontów, które mogą poczekać.

6. Możesz wyjść w domu, by pomóc osobie potrzebującej

Każdy mieszkaniec Wysp może opuścić swój dom, by dostarczyć osobie potrzebującej (np. seniorowi) żywność lub leki. Pomoc możesz świadczyć zarówno swojemu bliskiemu, jak i osobie ci nieznanej, w ramach wolontariatu.

7. Możesz pójść na pogrzeb lub odwiedzić grób bliskiego na cmentarzu

W zeszłą sobotę poluzowane zostały restrykcje w zakresie uczestnictwa w pogrzebach. Udział w pogrzebie mogą wziąć wszystkie najbliższe osoby, z zachowaniem jednak reguł dotyczących dystansu społecznego

8. Możesz wciąć chore zwierzę do weterynarza

9. Możesz wyjść na zakupy, także po alkohol czy papierosy

Brytyjscy decydenci stwierdzili, że nie mogą narzucić mieszkańcom Wysp zakupowych ograniczeń i zabronić im kupowania pewnych produktów. Z tego też względu możesz wyjść do sklepu po alkohol czy gazetę, nawet jeśli teoretycznie nie są to artykuły pierwszej potrzeby.

10. Możesz wyjść z domu, by dotrzeć do pracy.