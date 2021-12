Pomimo Brexitu i pandemii Londyn nadal przyciąga imigrantów o wysokich kwalifikacjach

Fot: Wikimedia Commons

Pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych oraz wprowadzenia nowego systemu imigracyjnego, pomimo trwającej pandemii koronawirusa, Londyn nadal przyciąga do pracy wykwalifikowanych imigrantów z innych krajów.

Perspektywa pracy w brytyjskiej stolicy nadal pozostaje dużym magnesem dla wielu imigrantów o wysokich kwalifikacjach. Pomimo znacznego spadku pracowników spoza UK, Londyn nadal jest najpopularniejszym miejsce pracy w Wielkiej Brytanii dla "skilled workers" spoza krajów należących do Unii Europejskiej, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Migration Observatory na Uniwersytecie w Oksfordzie. W raporcie "Which Parts of the UK are Attracting the Most Skilled Workers from Overseas?" czytamy, iż Londyn w kwestii przyciągania wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w przeciągu ostatniej dekady bez absolutnie bezkonkurencyjny w brytyjskiej skali.

Czy Londyn nadal jest atrakcyjnymi miastem do pracy dla imigrantów?

Jacy wysoko wykwalifikowani pracownicy spoza UK przyjeżdżają do pracy w Londynie? Tradycyjnie, największą ilość certyfikatów sponsorskich (Certificates of Sponsorship) wydawały firmy z sektora finansowego oraz naukowego. W ostatnim czasie odnotowano jednak duży spadek liczby tych pracowników, a jego przyczyną była pandemia.

Od 2014 roku drastycznie rośnie zapotrzebowanie na zagranicznych wykwalifikowanych pracowników w sektorze zdrowia w Wielkiej Brytanii. Trend ten trzymał się dość mocno także w pandemicznym roku 2020. Branża zdrowotna odpowiadała aż za 60% wszystkich wydanych przez brytyjskich pracowników wiz Certificates of Sponsorship.

Co zmieniło się po Brexicie i przez pandemię?

"Migracja do Londynu poważnie ucierpiała w wyniku pandemii. W stolicy odnotowano największy spadek liczby zagranicznych pracowników wykwalifikowanych, jak również największy spadek liczby pracowników migrujących w ogóle. Nawet pomimo tych spadków, dane wskazują, że Londyn nadal pozostaje najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy" - komentowała dla "The Evening Standard" Madeleine Sumption, stojąca na czele oksfordzkiego Migration Observatory.

W pierwszej połowie 2021 roku, po wdrożeniu nowego systemu imigracyjnego, niewielu obywateli z UE korzystało ze ścieżki przeznaczonej dla tzw. "skilled workers". Wśród tych, którzy to zrobili, aż 60% było sponsorowanych przez londyńskich pracodawców. To znacznie więcej niż w przypadku obywateli spoza UE. Imigranci z krajów Wspólnoty znajdowali zatrudnienie głównie w finansach, edukacji i nauce.

Mamy wyniki analizy Migration Observatory na Uniwersytecie w Oksfordzie

Niemniej, wnioski płynące z raportu przewidują, że w dłuższym okresie czasie, z powodu braku swobodnej możliwości podjęcia pracy w UK, Londyn zostanie najmocniej dotknięty przez "brak rąk do pracy". To właśnie w brytyjskie stolicy populacja pracowników z krajów UE była największa, a wiele branż, w których znajdowali zatrudnienie, nie jest objęta w nowym systemie wizowym.