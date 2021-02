Poluzowanie lockdownu w Anglii – cztery etapy. Jakie restrykcje zostaną zniesione i kiedy?

Boris Johnson ma w poniedziałek ogłosić szczegółowy plan poluzowania lockdownu w Anglii, jednak już teraz brytyjskie serwisy podają konkretne daty luzowania restrykcji. Zgodnie z opublikowanymi informacjami – rodziny będą mogły spędzić razem Święta Wielkanocne. Ale to nie wszystko…

Zgodnie z czterostopniowym planem luzowania lockdownu, którego szczegóły premier przedstawi w poniedziałek w Izbie Gmin około godz. 15:30, a w czasie publicznej konferencji o godz. 19:00, wszystkie szkoły w Anglii mają zostać ponownie otwarte 8 marca i będzie to pierwszy krok w odchodzeniu od obowiązujących restrykcji.

Poluzowanie lockdownu – pierwszy etap

Pierwszy etap luzowania lockdownu będzie podzielony na dwie części:

- od 8 marca – wszystkie szkoły zostaną otwarte, ponadto możliwe będzie uprawianie sportu i innych aktywności na zewnątrz. Rekreacja w przestrzeni publicznej – jak parki – będzie dopuszczalna dla dwóch osób przebywających razem. Czyli spotkania do dwóch osób w plenerze będą możliwe, będą one mogły usiąść przy kawie lub wybrać się na piknik.

- od 29 marca – możliwe będą spotkania w przestrzeniach otwartych do sześciu osób lub dwóch gospodarstw domowych. Jak podaje BBC – ma to dotyczyć także spotkań w prywatnych przydomowych ogródkach. Otwarte mają zostać również korty tenisowe i boiska do koszykówki, dozwolony ma być także futbol amatorski na boiskach.

Luzowanie lockdownu – drugi etap

Druga faza luzowania lockdownu w Anglii – jak podaje „The Guardian” - nastąpi w kwietniu, kiedy to rząd pozwoli na otwarcie pubów i restauracji, jednak z obsługą klientów możliwą jedynie na zewnątrz. Ponadto w kwietniu mają zostać otwarte sklepy non-essential, a uniwersytety dostaną zielone światło na otwarcie campusów.

Poluzowanie lockdownu – trzeci etap

W połowie maja puby i restauracje otrzymają najprawdopodobniej pozwolenie na pełne otwarcie – także z możliwością przyjmowania klientów w lokalach. Jednak nadal będą obowiązywać limity ilościowe oraz dystans społeczny. W maju mają także zostać otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Ponadto będziemy mogli najprawdopodobniej wtedy też udać się w krótkie podróże.

Luzowanie lockdownu – czwarty etap

W czwartej fazie luzowania lockdownu – jeśli statystyki dotyczące zachorowań nadal będą spadać – rząd podejmie dalsze decyzje dotyczące spotkań na zewnątrz. Matt Hancock powiedział, że jest nastawiony optymistycznie do letnich wakacji, z których mielibyśmy już korzystać tego lata. Wypowiedź ministra daje nadzieję na poluzowanie restrykcji w branży turystycznej.