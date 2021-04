Polskie wino na brytyjskim stole. Rozkosz dla zmysłów w nowym wydaniu

Fot. Getty

Koneserom wina trudno jest czasem walczyć z nawykami – w końcu sięgając po wytrawną, beczkową Rioję lub słodki, alzacki Gewurztraminer, wiedzą, czego się spodziewać i rzadko kiedy doznają zawodu. Ale podobnie jak nowoczesny konserwatyzm, tak i podejście do degustacji wina, powinno podlegać stopniowej ewolucji. Okazję do eksperymentowania dają nie tylko nowe mieszanki szczepów, ale też zamknięte w butelkach, sfermentowane grona, które wyrosły na zupełnie nowych, winiarskich glebach.

Polska wciąż jeszcze nie kojarzy nam się z dobrym winem, ale dociekliwi poszukiwacze nowych smaków i winnych aromatów wiedzą, że jest to tylko kwestia czasu. Polskie winiarstwo przeżywa obecnie renesans, a winnice nad Wisłą wyrastają jak przysłowiowe grzyby po deszczu. O tym, że w polskim sektorze winnym sporo się dzieje, świadczy fakt, że liczba polskich winnic właśnie przekroczyła magiczną granicę 200. Jak podaje Portal Enoturystyczny, winnic w Polsce jest już 230 - najwięcej z nich usytuowanych jest w Małopolsce (43), Lubuskiem (34) i na Podkarpaciu (33). I choć wciąż są to w większości małe winnice (mają średnio po 2 ha), to potencjał na ich poszerzenie jest niemały. Wiedzą o tym właściciele kilku większych winnic (o powierzchni ponad 10 ha), takich jak krakowska winnica Srebrna Góra lub rzeszowska winnica Łany, których produkty już od kilku lat regularnie goszczą na polskich stołach. Wina z tych winnic znalazły się też zresztą na półkach Lidla i Biedronki, i stanowią już stały element festiwali poświęconych polskim winom.

Polska jakość w dobrej cenie

Koszt wina to zawsze wypadkowa wielu czynników, a za wysoką jakość trzeba zapłacić pewną cenę. Jednak polscy winiarze dalecy są od nadmiernego windowania cen swoich trunków – raczej zależy im na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców. Polacy zresztą, wraz z wyostrzaniem swoich kubków smakowych i zatapianiem się w różnorodnych winnych bukietach, są coraz bardziej skłonni do inwestowania w dobre trunki. Ceny rzędu 40-50 zł nie stanowią już dla wielu ludzi bariery, a niektórzy inwestują i w droższe wina - choćby te pochodzące z winnic Płochockich, Equus czy Jakubów, których cena dochodzi nawet do 150 zł. Dane pokazują, że Polacy rok do roku wydają na wino coraz więcej – w 2020 r. wydatki te pochłonęły aż 2,2 mld zł, czyli o 5 proc. więcej, niż w roku poprzednim. Na popularyzację kultury picia wina w Polsce z pewnością wpłynął także znany aktor Marek Kondrat, który od lat oferuje w swoich firmowych sklepach winne specjały z całego świata.

Kwestia smaku, po owocach je poznacie

Jak podaje serwis Newseria, polskie wino jest cenione za swoją kwasowość – szczególnie charakterystyczną dla chłodnego klimatu. Poza tym rodzime wina wyróżnia swoisty smak i aromat polskich owoców, a także wyraźnie wyczuwalne nuty dzikiego bzu i mięty. Polską specjalnością są wysokoprocentowe i słodkie wina lodowe, produkowane z mocno kwasowatych winogron, które dosłownie zamarzają na krzewach. Dzięki niskiej temperaturze z zamarzniętych owoców można wytłoczyć napój o ok. 40-proc. zawartości cukru, podczas gdy grona zebrane o normalnej porze dają ok. 20 proc. cukru. Wina lodowe to produkt, w którym Polska ma szansę stać się konkurencją dla potentatów w branży winiarskiej. Zresztą pierwsze tego symptomy pojawiły się już kilka lat temu, gdy dwa wina z krakowskiej winnicy Srebrna Góra zostały nagrodzone na międzynarodowym konkursie Concours International des Vins de Gastronomie 2014 w Paryżu.

Przyszłość w białych kolorach

Przyszłością krajowego wina będzie prawdopodobnie wino białe, ponieważ takie w naszym klimacie po prostu najlepiej się udaje. Paleta szczepów winorośli do produkcji białych win z roku na rok się poszerza, ale eksperci są zgodni, że w Polsce sprawdzają się przede wszystkim szczepy hybrydowe: Solaris, Bianca, Hibernal czy Johanniter. Podobnie jest zresztą ze szczepami winorośli o ciemnej skórce, wśród których nad Wisłą najpopularniejsze są Rondo, Regent i Marechal Foch. - Jakość polskiego wina w ostatnim czasie zdecydowanie się polepszyła, zwłaszcza białych win, ale też produkujemy coraz lepsze czerwone wina. Polscy winiarze edukują się, widzą też, jakie są gusta konsumentów – podsumowała polski przemysł winiarski prof. Aneta Wojdyło podczas targów Wine Expo Poland.