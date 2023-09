Styl życia Polskie wędliny na brytyjskim stole. Sprawdź rodzime smaki w nowym wydaniu

Artykuł powstał we współpracy z marką Sokołów

Polską i brytyjską kuchnię z pewnością łączy jedno – zamiłowanie do wszelkiej maści kiełbas, parówek i boczków. Polacy swoje kiełbasy i boczki smażą, wrzucają na grill, dodają do bigosu czy fasolki po bretońsku, natomiast Brytyjczycy lubią zapiekać kiełbaski w cieście, a na boczku smażyć jajka. Jakby na to nie patrzeć, polskie wędliny świetnie komponują się z brytyjskimi tradycjami kulinarnymi.

Mięsne przekąski – na lekko

Wraz z powrotem do szkoły wraca też pytanie o to, jakie przekąski – pożywne, ale w miarę lekkie, przygotować dzieciom na śniadanie albo lunch. Świetnie sprawdzą się tu kanapki z delikatną wędliną, na pełnoziarnistym pieczywie, z dodatkiem sałaty i ogórka. Można tu sięgnąć po kruchą Szynkę Basiuni od Sokołowa albo po aromatyczne Salami – klasyczne lub w wersji z pieprzem. Jako przekąska w lunch boxie mogą się też znaleźć kabanosy albo Chrup’usy Sokołów, którymi łatwo jest się też dzielić z przyjaciółmi w szkole.

Lunch lub wczesny obiad to już nieco „grubsza” sprawa, ale i ten nie może przeciążyć dzieci przed kolejnymi zajęciami lub popołudniową zabawą. Dobrym pomysłem są tu polskie parówki w cieście lub brytyjskie Sausage Rolls’y. Polskie parówki w cieście są nieco lżejsze – przygotowuje się je na bazie parówek i obtacza w cieście naleśnikowym. Do środka można wsadzić ser żółty, a z wierzchu polać keczupem. Do uwielbianych przez dzieci parówek w cieście świetnie nadadzą się Sokoliki Sokołów, z zawartością mięsa drobiowo-cielęcego na poziomie aż 90 proc. albo Parówki Stówki Sokołów z mięsa z szynki 100 proc.

Do przygotowania Sausage Rolls’ów sięgamy po kiełbasę, którą lekko podsmażamy, a następnie zawijamy w ciasto francuskie. Całość smarujemy rozbełtanym jajkiem i pieczemy w temperaturze ok. 200 st. C. do momentu aż ciasto się zarumieni. W Sausage Rolls’ach doskonale sprawdzą się aromatyczne kiełbasy polskiej produkcji: wieprzowo-wołowa Kiełbasa Śląska Sokołów, Kiełbasa Weekendowa lub Kiełbasa spod Strzechy.

Polskie wędliny w akompaniamencie jajek

To, co zbliża polską kuchnię z brytyjską, to również łączenie wędlin z jajkami. W polskiej kuchni robimy przede wszystkim jajecznicę na kiełbasie lub boczku albo dodajemy jajka ugotowane na twardo do kanapek z szynką, natomiast Brytyjczycy uwielbiają smażyć jajka na bekonie. W obu przypadkach warto jest sięgnąć po znakomite polskie wędliny – jajecznicę można zrobić na Kiełbasie Bukowej Sokołów lub Boczku Pieczonym a jajka na bekonie – na Boczku Okopconym Sokołów.

Potrawą o międzynarodowej renomie jest też jajecznica z kaszanką. Tę ostatnią można rozdrobnić i wymieszać z jajkami albo podsmażyć w większych kawałkach i dołączyć do uprzednio przygotowanej jajecznicy. Niezależnie od preferowanego sposobu podania, dobrym wyborem będzie użycie Naszej Kaszanki Sokołów.

Grill na koniec lata i dobry początek jesieni

Choć w powietrzu da się już wyczuć pierwsze oznaki jesieni, to zdecydowanie nie jest to jeszcze czas na zakończenie sezonu grillowego. Ten możemy spokojnie kontynuować na Wyspach przynajmniej do października. Warto zatem jeszcze wykorzystać ciepłe popołudnia na spotkania z rodziną i przyjaciółmi, okraszone wyjątkowym smakiem grillowanych kiełbas, boczków, kaszanek i wszelkiej maści warzyw. Na grillu znakomicie wychodzi Kiełbasa Toruńska Sokołów albo Kiełbasa Śląska. Do podpieczenia warto jest też użyć Kaszanki z Wątróbką Sokołów Grill House i Boczku Pieczonego.

