Polskie suplementy i leki w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii Covid-19

W dobie pandemii, kiedy dostęp do specjalistów jest ograniczony, a każdy z nas chce zadbać o odporność swojego organizmu, profilaktyka stała się najskuteczniejszą metodą do walki z zagrożeniem epidemicznym.

Profilaktyka i suplementy z Polski

Jedną z form dbałości o odporność organizmu są suplementy, które szczególnie w okresie zimowym stały się niezbędne. Polecana tak często przez lekarzy przy zagrożeniu ‘covidowym’ witamina D wybiła się wśród rankingu suplementów na czele, ale jak dobrze wiemy, nie tylko ona pełni ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Polacy mieszkający na Wyspach zwracają jednak uwagę na fakt, że niektóre suplementy, które łatwo dostać na polskim rynku, w Wielkiej Brytanii są trudnodostępne.

- Kiedy przyjechałam do UK z małymi dziećmi okazało się że nie mogę tu kupić zwykłej witaminy C, a kiedy już znalazłam, to albo skład był gorszy albo była zbyt droga. Nie wspomnę poszukiwań wapna czy węgla. Przekonałam się, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji. Wielu moich znajomych miało problem z suplementami czy lekami, które w Polsce są ogólnodostępne i które dobrze znamy i stosujemy bez wizyty u lekarza. To nie znaczy absolutnie, że mamy się sami leczyć! Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zmuszeni jesteśmy szukać porady u specjalisty, nawet teraz w okresie pandemii, kiedy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu jest tak ograniczony. Jednak co dostajemy? Najczęściej słynny Paracetamol – mówi Agnes z VitaPrime.

Jak znaleźć sprawdzone suplementy?

Na rynku mamy ogromny wybór suplementów, jednak przy ich zakupie najlepiej decydować się na sprawdzonych producentów. Najczęściej korzystamy z takich platform jak Amazon, eBay, On Buy, jednak dobrą alternatywą są dla nich sklepy internetowe . To w nich często trafimy na sprawdzone polskie produkty, do których mamy zaufanie, jednak o wiele trudniej je dostać na Wyspach.

Z czego ta trudność wynika tłumaczy Agnes z VitaPrime:

- Problem z wieloma platformami jest taki, że ograniczają sprzedaż polskich leków poprzez usuwanie aukcji, czy blokowanie kont sprzedażowych. Wiele leków jak np. Mucosolvan (zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel) ,który wydawałoby się jest pomocny w stanach grypowych czy covidowych, a jednak niedopuszczany do sprzedaży . Niezrozumiałe a jednak fakt. Wniosek- szukajmy niezależnych eSklepów.