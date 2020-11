Angielskie poczucie humoru jest gorsze czy lepsze niż polskie? Pytanie Polaka z UK wywołało burzę wśród internautów

Humor zależy od sytuacji w danym kraju. Jeśli nie rozumie się sytuacji danego kraju, to się nie rozumie humoru tego kraju. Monthy Python miał dużo skeczów o służbie zdrowia. W jednym w nich jest jak facet wchodzi zakrwawiony do gabinetu, a urzędnik zamiast wzywać ratowników daje mu do wypełnienia formularz. Ja uwielbiam angielskie poczucie humoru. Moje dzieci urodzone w Anglii nie rozumieją polskiego humoru, ale angielski już tak.