Polskie mamy w UK podzielone w sprawie wykonywania dzieciom testów na koronawirusa w szkołach. Po czyjej stronie się opowiadacie?

„Tak oczywiście, że się zgadzam... lepiej wiedzieć, czy ktoś ma w klasie i nie roznosić dalej... córka miała kilka razy już ze mną, gdyż jestem keyworker i było podejrzenie, wiec nie rozumiem, dlaczego się nie zgodzić, jeśli możemy uchronić siebie czy innych ..a szczególnie ja w pracy... pracuję z ludźmi z learning disabilities i DLA nich to może być śmiertelne, jeśli ja to złapię od córki, która przyniesie bezobjawowo ze szkoły... przestańmy być samolubni... to nie tylko o Nas chodzi, ale też ludzi wkoło Nas !!!!”;