Polskie linie pomogą w powrocie z UK do Polski - to oferta tylko dla wracających na stałe do kraju

W najbliższą środę, 27 maja, planowany jest specjalny lot czarterowy z Londynu do Warszawy dla Polaków, którzy utknęli w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego, w razie zwiększonego zainteresowania, mają się odbyć kolejne rejsy czarterowe LOT-u z Wysp do Polski.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem bezpośrednim powrotem z Wielkiej Brytanii do Polski Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uruchomił adres e-mail specjalnie dedykowany zapisom na ewentualne kolejne rejsy czarterowe LOT-u z Londynu do Warszawy. Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych zgłoszenia Polaków chcących wrócić do Polski przekazywane będą PLL LOT. Jeśli dojdzie do organizacji kolejnych przelotów (zakładając duże zainteresowanie ze strony Polaków w UK) polski przewoźnik ma kontaktować się z chętnymi i przedstawić konkretną ofertę.

Wiadomo, że pierwszy taki przelot będzie miał miejsce w najbliższą środę, 27 maja.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z takiego połączenia w przypadku jego organizacji, proszone są o przesłanie na adres [email protected] następujących informacji:

- Nazwisko

- Imię

- Numer telefonu

- Adres e-mail

- Obywatelstwo

oraz – w przypadku osób starszych, małoletnich i niemowląt – prosimy wskazać dodatkowo datę urodzenia.

Według ostatnich danych koszt przelotu ma wynieść około 1200 złotych. "Informacji na temat warunków przelotu, w tym dokładnej ceny i możliwości zmiany już posiadanej rezerwacji udziela tylko i wyłącznie przewoźnik, tj. PLL LOT" - czytamy na oficjalnej stronie.

Zaznaczmy wyraźnie, że nie są to połączenia regularne tylko specjalne połączenia wyłącznie w jedną stronę, dedykowane wyłącznie osobom na stałe powracającym do Polski. Nie jest to akcja dla Polaków, którzy stale mieszkają w UK i chcą odwiedzić Polskę. Wiadomo już, że osoby, które wezmą udział w tek akcji będą musiały przejść kwarantannę. W przypadku dużego zainteresowania jest szansa na uruchomienie podobnej inicjatywy w Belfaście w Irlandii Północnej.

Po więcej informacji odsyłamy na oficjalną stronę.