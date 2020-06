Polskie konsulaty w Wielkiej Brytanii stopniowo wracają do pracy

Polskie urzędy konsularne w UK powoli wracają do pracy. W pierwszej kolejności obsłużeni zostaną ci, którym najwcześniej odwołano wizytę. W sprawach pilnych uprasza się o kontakt telefoniczny.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowany na oficjalnych stronach polskiego rządu w związku z decyzją brytyjskiego rządu o obniżeniu stopnia zagrożenia pandemią koronawirusa i łagodzeniem obowiązujących obostrzeń urzędy konsularne RP w Zjednoczonym Królestwie przygotowują się do stopniowego przywrócenia normalnego trybu pracy.

W pierwszej kolejności konsulaty polskie konsulaty w UK oferują możliwość pomocy osobom, których wizyty zostały odwołane najwcześniej. Poza tymi przypadkami, urzędy w dalszym ciągu ograniczają świadczenie pomocy konsularnej do sytuacji nagłych, wyjątkowo pilnych i wymagających niezwłocznego działania.

Urzędy konsularne stopniowo kontaktują się drogą mailową z osobami, których spotkania paszportowe i prawne, zarejestrowane na platformie e-konsulat w marcu zostały odwołane. W związku z nadal istniejącym ryzykiem zakażenia koronawirusem polskie urzędy wystosowały apel o zastosowanie się do wytycznych brytyjskiego rządu i ograniczenie, gdzie to możliwe, wyjść i wizyt, które nie są niezbędne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z daną jednostką konsularną RP w UK.

Numery telefonów oraz adresy mailowe urzędów:

Jeżeli okoliczności na to pozwolą, w lipcu przywrócona zostanie również możliwość zapisania się na wizytę w konsulacie poprzez system e-Konsulat.

Poza ww. osobami, z którymi kontaktują się urzędy konsularne, odbiór paszportów odbywa się co do zasady drogą pocztową. Osoby, które wcześniej zadeklarowały odbiór osobisty paszportów, prosimy o dosłanie opłaconej do 100 gramów koperty SPECIAL DELIVERY, z danymi adresata (imię, nazwisko, adres). Do koperty prosimy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu.

Wszelkie sprawy niewymagające osobistego stawienia się w urzędzie są wciąż załatwiane w drodze korespondencyjnej.

Przypominamy, że informacji w sprawach konsularnych na bieżąco udziela Centrum Informacji Konsularnej: +44 2030 789618.

W sprawach pilnych poza godzinami pracy urzędów należy dzwonić na numer dyżurny: +44 2030 789621.

Opracowano na podstawie: www.gov.pl/web/wielkabrytania