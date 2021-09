Polskie koncerty, imprezy i eventy w UK. Gdzie szukać biletów?

Artykuł sponsorowany

Nie da się niczym zastąpić muzyki na żywo i związanych z nią przeżyć - nic więc dziwnego, że na całym świecie koncerty cieszą się niesłabnącą popularnością. Serwis Bilety24.uk podpowiada, jak i gdzie znaleźć bilety na polskie imprezy i wydarzenia w Wielkiej Brytanii.

Muzyki słucha niemal każdy człowiek na Ziemi i trudno wyobrazić sobie nasze życie bez niej. Muzyka towarzyszy nam na każdym kroku – zarówno w codziennych zajęciach, gdy na przykład puszczamy sobie ulubione playlisty na słuchawkach podczas sprzątania mieszkania, jak i od święta, gdy wychodzimy z przyjaciółmi na długo wyczekiwany koncert ulubionego zespołu.

Każdy, kto choć raz był na koncercie dobrego wykonawcy, z pewnością zgodzi się, że muzyka na żywo wiąże się z niepowtarzalnymi przeżyciami, których nie sposób doznać puszczając utwory z urządzeń elektronicznych w domowym zaciszu. Muzyka na żywo, której doświadczamy przebywając w gronie innych ludzi, niesie ze sobą wyjątkową atmosferę i jest zdolna dotknąć najgłębszych strun naszej duszy.

Oprócz tego, muzyka wykonywana na żywo ma też inne wyraziste walory. Po pierwsze, jest to doskonała okazja, by sprawdzić, czy nasz ulubiony artysta rzeczywiście potrafi tak pięknie i czysto śpiewać, jak w oczyszczonych z wszelkich potknięć nagraniach studyjnych. Po drugie, dzięki koncertom na żywo mamy okazję na bezpośredni, realny kontakt z wykonawcą – jest to świetna okazja, by dowiedzieć się więcej o ukochanym muzyku czy zespole, jego/ich sposobie bycia oraz o samej sztuce. Wreszcie po trzecie, muzyka na żywo jest niepowtarzalna, ponieważ jest swego rodzaju aktem twórczym, podczas którego artyści często pokazują swoje zdolności improwizacyjne lub prezentują nieco zmienione wersje utworów, których nie usłyszymy nigdzie indziej.

Polskie koncerty na żywo w Wielkiej Brytanii

Polacy w Wielkiej Brytanii mogą się zastanawiać, gdzie szukać okazji do słuchania kultowych polskich wykonawców na Wyspach. Czy polscy artyści w ogóle koncertują w UK? W ostatnich latach (nie licząc minionych kilkunastu miesięcy pandemii) Wielka Brytania stała się prawdziwym rajem dla miłośników koncertów. Odbywają się tu liczne festiwale, koncerty gwiazd rocka, disco polo, hip-hop czy metalu. Można też posiedzieć w towarzystwie bawiących nas stand-uperów. Na brytyjskich scenach występują też wykonawcy z Polski.

Z najbardziej znanych kultowych polskich zespołów, jakie można było usłyszeć na Wyspach, należy wspomnieć: KULT, LADY PANK, KSU, ILLUSION, PERFEKT, DŻEM, BAJM, ODZIAŁ ZAMKNIĘTY, PEJA, QUEBONAFIDE, TEDE, OSTR, KĘKĘ, PALUCH, ZENEK MARTYNIKU, WEEKEND, WOJCIECH CEJROWSKI i wiele innych.

Gdzie szukać biletów na polskie koncerty w UK?

Gdzie można znaleźć bilety na polskie koncerty w UK? Liderem w sprzedaży i dystrybucji biletów w branży rozrywkowej dla Polonii w Wielkiej Brytanii jest firma Bilety24 UK. Firma działa od 2016 roku i jak twierdzą jej przedstawiciele – trudno wskazać imprezę, koncert czy jakikolwiek event, na który biletu nie znajdzie się na ich stronie. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Na głównej stronie serwisu widnieje dość jasny podział wydarzeń, na które można zamówić bilety: koncerty, teatr, sport, eventy dla dzieci czy disco. Każdy koncert, na który bilet można kupić, jest też szczegółowo opisany. Można zapoznać się między innymi z biografiami i osiągnięciami wykonawców, co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji, np. o zakupie biletu na prezent dla bliskiej osoby.

Zakup biletu na stronie Bilety24.uk jest intuicyjny i przyjazny, przebiega sprawnie i bez trudności. W celu zakupu biletu nie jest wymagane posiadanie konta w serwisie, choć dla własnej wygody na pewno warto takie konto założyć. Płatności są realizowane za pośrednictwem platformy Stripe.com. Warto też wiedzieć, że ze stroną Bilety24.uk współpracują czołowi organizatorzy wydarzeń w UK, dlatego znalezienie popularnego koncertu nie powinno sprawić żadnego problemu.