Polskie firmy dostaną setki mln euro odszkodowania za Brexit

Fundusze unijne zrekompensują część strat poniesionych przez polskie przedsiębiorstwa w wyniku Brexitu. Środki idą w miliony euro, ale aby je otrzymać trzeba się mocno postarać.

Jak czytamy na łamach polskiego portalu "Money.pl", przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych i opuszczenia przez ten kraj wspólnego rynku będą mogli występować o specjalne odszkodowanie. Co ciekawe, pieniądze na ten cel nie będą pochodziły z UK, ale z UE. W połowie czerwca 2022 ogłoszone mają zostać warunki naboru do programu Re_Open UK, a całość ma ruszyć w miesiąc później. Jak to wszystko ma wyglądać? Jak pisze Katarzyna Bartman z "Money.pl" fundusze na pomoc firmom z krajów Wspólnoty sięgną 5 miliardów euro. Aż miliard otrzymają firmy z Irlandii, 810 mln Holandia, Niemcy i Francja - po pół miliarda. Budżet na pomoc polskim firmom sięgnie 116 mln euro, a do Polski ma w sumie wpłynąć aż 173 mln euro.

UE wspomoże polskie firmy milionami euro

Bartman pisze, że "uzyskanie unijnego dofinansowania nie będzie proste". "Aby przystąpić do programu, trzeba będzie spełnić kryteria dostępu, które szczegółowo będą opisane w regulaminie. Wiadomo już, że o środki będą mogły ubiegać się tylko te firmy, które działały na brytyjskim rynku jeszcze przed rozpoczęciem procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii" - jak czytamy.

Jej zdanie podziela Michael Dembinski, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Jego zdaniem przedsiębiorcom z nad Wisły niełatwo będzie pozyskać środki z tych funduszy. "Po pierwsze, będą musiały wykazać, że poniosły stratę lub koszt w wyniku brexitu, a nie obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią, co nie będzie wcale proste. Po drugie, firmy ubiegające się o rekompensaty, będą musiały też udokumentować wydatki na dostosowanie się do nowej rzeczywistości pobrexitowej, ale nie wszyscy przedsiębiorcy są dzisiaj w stanie to zrobić" - czytamy na "Money.pl".

Te pieniądze mają zrekompensować Brexit

Ile Polska straciła przez Brexit? Dla naszego kraju UK było trzecim co do wielkości rynkiem zbytu. Szacunki do do skali strat się różnią. Jak wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego w ramach konsekwencji Brexitu i wyjścia Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku europejskiego strata w handlu z Polską sięgnęła 1 miliarda euro. Z kolei Euler Hermes mówi o stracie na poziomie 1,6 mld zł w drugim półroczu 2021 roku.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!