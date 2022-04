Polski youtuber z UK dopuścił się niszczenia mienia, a film zamieścił w sieci. Czy czeka go pozew? [wideo]

Czy Tomasz B. powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

Skandalicznego zachowania dopuścił się polski youtuber mieszkający w UK. W napadzie szału wdarł się do londyńskiej redakcji portalu Polish Express, niszcząc mienie, a także próbując udaremnić ukazanie się kolejnych artykułów. Całość zajścia została udokumentowana i opublikowana w sieci jako podsumowanie filmu dotyczącego domniemanego powrotu Tomasza B. do Polski. Obecnie redakcja rozważa wstąpienie na drogę prawną.

"ZMYWAK: WRÓCIŁEM DO POLSKI Z UK" [wideo]

Film opublikowany na kanale Zmywak to pełna dokumentacja nieudolnych prób zrzucenia winy za nieudany powrót do Polski na redakcję Polish Express. Tomasz B. starał się udaremić ukazanie się poradnika dla decydujących się powrócić do Polski po latach emigracji, a także sugerował zmianę nazwy medium na "Ukrainian Express". Dlaczego? - warto z uwagą prześledzić film. Zadziwia, że youtuber nie miał reflesji nad tym, że dopuszcza się finalnie czynów karalnych.

Czy Twoim zdaniem Tomasz B. powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności? [sonda]

Wyraź swoje zdanie w sondzie:



Wszystkie filmy dot. życia Tomasza B. na emigracji w UK znajdziesz na kanale ZMYWAK