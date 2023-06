Polski wątek w sprawie masowych kradzieży maszyn rolniczych w UK

Wielka Brytania doświadcza fali kradzieży maszyn rolniczych. Ma to być efekt sankcji nałożonych na Rosję, bo właśnie tam mają być przemycane traktory i inny sprzęt przez zorganizowane grupy przestępcze. W tej sprawie pojawił się również polski wątek.

O pladze kradzieży maszyn rolniczych, a także budowlanych pisze portal Politico powołując się na relację nadinspektora Andrew Huddleston. Oficer, który kieruje policyjną jednostką ds. przestępczości na terenach wiejskich, zaznacza, iż mamy do czynienia ze wzrostem do 300 proc. w pierwszym kwartale 2023 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym w Anglii i Walii. Owa plaga ma miejsce w całym kraju, ale jest najbardziej dotkliwa w regionach East Midlands i East Anglia.





Gdzie „eksportowane” są kradzione ciągniki i traktory?

Według ustaleń maszyny są najpierw przemycane do krajów Europy Wschodniej, a później trafiają prawdopodobnie do Rosji. Co prawda nie ma na to jednoznacznych dowodów, ale nie można mieć wątpliwości na podstawie tego, gdzie namierzane i częściowo odzyskiwane są kradzione maszyny.

- To dosłownie jak pandemia; nic nie jest bezpieczne, gdziekolwiek zaparkujesz - komentuje dla Politico Eveey Hunter, który prowadzi farmę w hrabstwie Hertfordshire.

Część skradzionych maszyn odnalazła się w Polsce

Warto w tym miejscu dodać, że kradzione traktory i ciągniki z UK znajdują się także... w Polsce. Jak donosi „Rzeczpospolita”, w gminie Szaflary na Podhalu znaleziono traktory skradzione w Andorze i Wielkiej Brytanii, a także falowniki do instalacji fotowoltaicznych, które były przewożone z Holandii do Czech. Lokalna policja aresztowała w związku z tą sprawą 38-letniego mężczyznę. Postawione zostaną mu zarzuty związane z paserstwem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na terenie posesji wynajmowanej przez firmę zajmującą się hurtową sprzedażą części znaleziono pięć traktorów amerykańskiej marki John Deere oraz ciągnik rolniczy Claas Arion 420. Wartość tych pojazdów oszacowano na 1,5 mln zł.

