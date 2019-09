Polski rząd szykuje się na twardy Brexit - minister Szymański nie ma wątpliwości, że UK opuści UE bez umowy

Fot: Twitter

Z informacji do jakich dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej" polski rząd ma niedługo rozpocząć przygotowania do twardego Brexitu. Już w najbliższy poniedziałek ma wystartować przygotowana przez resort kampanii informacyjna w mediach.

- W chwili obecnej jedynym możliwym krokiem naprzód jest przedstawienie przez stronę brytyjską konkretnych propozycji rozwiązań kwestii back-stopu - powiedział wiceminister Konrad Szymański podczas spotkania ze Stephenem Barclayem, brytyjskim sekretarzem stanu ds. Brexitu, które miało miejsce w dniu wczorajszym.

- Polska razem z pozostałymi stolicami UE-27 jest żywotnie zainteresowana tym, by proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE odbywał się na podstawie przewidywalnych reguł - podkreślił wiceminister Szymański, wskazując, że taki scenariusz byłby najlepszy dla polskich obywateli i przedsiębiorców. Jak czytamy na oficjalnej stronie MSZ w trakcie rozmowy z sekretarzem Barclayem wiceminister zaznaczył również, że UE27 potrzebuje brytyjskich propozycji wyjścia z tego sporu. - Polska jest gotowa, by je konstruktywnie oceniać, ale w tych negocjacjach nie ma alternatywy dla jedności UE-27 - dodał.

Tyle oficjalne deklaracje. Pomimo tego, że brytyjski rząd w poniedziałek przyjął uchwałę, która chroni kraj przed opuszczeniem struktur unijnych bez umowy i obliguje premiera do ubiegania się o wydłużenie ostatecznego terminu wyjścia z UE, to Szymański nie ma wątpliwości, że to zatrzyma twardy Brexit. Według niego jest wręcz przeciwnie!

- Bezumowny jest dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem - komentował dla "Rzeczpospolitej" sekretarz stanu w MSZ. - Polska prowadzi przygotowania na taki scenariusz od ponad roku. Teraz je nasilamy. Część spraw, na przykład dostępność rynku transportowego dla firm i obywateli, załatwiliśmy na poziomie UE. Prawa obywateli będą chronione na zasadzie wzajemności w prawie krajowym. Dlatego Polacy w Zjednoczonym Królestwie powinni jak najszybciej zarejestrować się w systemie settled scheme. Niepokoi nas bardzo niski poziom rejestracji wśród Polaków na tle innych grup narodowych w Wielkiej Brytanii - kończy.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze "Rz" wynika również, że w zbliżający się poniedziałek MSZ wystartuje z kampanią informacyjną dotyczącą opuszczenia Unii Europejskiej prze Wielką Brytanię bez umowy. Na stronie ministerstwa ma pojawić się kompendium wiedzy dotyczące tej materii, zawierające wszystkie potrzebne obywatelom RP informacje. Z podobną inicjatywą ma ruszyć również Ministerstwo Przedsiębiorczości w tym samym czasie.