Polski rząd organizuje w Londynie Targi Pracy, aby zachęcić Polaków w UK do powrotu

12 maja polskie władze zorganizują w Londynie Targi Pracy, które mają zachęcić Polaków przebywających na Wyspach do powrotu do ojczyzny. Co rząd RP zamierza zaproponować emigrantom w Wielkiej Brytanii?

Wydarzenie, które będzie miało miejsce w Queen Elizabeth II Centre w Londynie w godzinach 9.00-16.30 w niedzielę 12 maja zostanie zorganizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na "polskich" Targach Pracy pojawią się przedstawiciele dużych polskich przedsiębiorstw (np. spółki Skarbu Państwa), jak i międzynarodowe firmy (m.in. z branży medycznej, finansowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej).

Polski rząd nie ukrywa, że ich celem organizacji Targów w stolicy UK jest zachęcenie przebywających na emigracji rodaków do powrotu do kraju. - Wciąż jest wiele niewiadomych związanych z brexitem - komentowała dla Polskiej Agencji Prasowej Jadwiga Emilewicz, stojąca na czele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

-Polacy mieszkający na Wyspach mogą więc czuć się zaniepokojeni tym, jak będą wyglądały warunki ich pracy i życia. Tymczasem sytuacja na polskim rynku pracy jest najlepsza od lat, a Polska gospodarka rozwija się najszybciej w Europie. To dobry czas na rozważenie powrotu do rodzinnego kraju. W decyzji mogą pomóc organizowane przez nas w Londynie Targi Pracy – konkluduje pani minister.

W jaki sposób urzędująca na Wiejskiej administracja zamierza zachęcać do reemigracji? Programami socjalnymi, koniunkturą gospodarczą, niskim bezrobociem oraz dodatkową pomocą dla osób, które chcą wrócić i pracować w Polsce.

- Polski rynek pracy w wielu zawodach należy dziś do pracownika, który ma coraz większy wpływ na warunki pracy, w jakich przychodzi mu pracować. Przywiązujemy dużą wagę do wspierania rodzin. Dzięki między innymi takim programom jak Rodzina 500+, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny czy Maluch+ rodzina stanęła w centrum polityki społecznej państwa. To wszystko sprawia, że decyzja o powrocie do Polski może być łatwiejsza, choć zdaję sobie sprawę, że powrót po latach z emigracji może napawać niepewnością. Bez względu na wiek i sytuację rodzinną wszyscy Polacy powracający do kraju nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie - to z kolei komentarz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wstęp na Targi będzie darmowy.