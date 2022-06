Polski psycholog i psychoterapeuta w UK. Gdzie szukać pomocy z uzależnieniem, depresją, związkami czy problemami u dziećmi?

Depresja, lęk, uzależnienie, samotność - to jedne z najczęstszych problemów, z jakimi w dzisiejszych czasach boryka się ludzka psychika. Niestety, życie na emigracji może zniechęcać do poszukiwania profesjonalnej pomocy psychologicznej, w obawie przed brakiem zrozumienia z powodu bariery językowej i kulturowej w obcym kraju. Naprzeciw tym trudnościom wychodzi Ośrodek Terapii i Rozwoju Yellow Scarf - polski ośrodek pomocy psychologicznej i terapii uzależnień w Wielkiej Brytanii, w którym pracują polscy specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego dorosłych, dzieci i młodzieży. Jakie konkretnie usługi świadczone są w Ośrodku, na jaką pomoc można tu liczyć?

Najnowsze badania pokazują, że pandemia przyczyniła się znacząco do wzrostu liczby i nasilenia trudności psychicznych ludzi na całym świecie. Wśród najczęstszych problemów wymienia się depresję, lęki, nerwice, problemy w rodzinie i związkach, a także uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, gier czy internetu). Dodatkowo, w obliczu wojny w Ukrainie i pogłębiającego się kryzysu kosztów życia, nie dziwi wzrost zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne w tych niewątpliwie trudnych czasach. Co robić, gdy czujemy, że niechciane emocje, złe nawyki lub toksyczne relacje zaczynają przejmować kontrolę nad nami i naszym życiem? Gdzie zgłosić się po pomoc psychologiczną świadczoną w języku polskim, jeśli mieszkamy w Wielkiej Brytanii?

Polski psycholog i psychoterapeuta w Wielkiej Brytanii

Od kilku lat na Wyspach prężnie działa Ośrodek Terapii i Rozwoju Yellow Scarf, zrzeszający polskich certyfikowanych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego dorosłych, młodzieży i dzieci. Specjaliści ci, podobnie jak wszyscy inni Polacy mieszkający na co dzień w UK, dobrze rozumieją zarówno kulturę polską, jak i angielską oraz znają realia życia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracownicy Ośrodka świadczą usługi nie tylko w języku polskim, ale również angielskim, dzięki czemu mogą z łatwością pracować z osobami dwujęzycznymi i wielokulturowymi - co często okazuje się szczególnie pomocne w przypadku wielu polskich dzieci w UK.

W Yellow Scarf znajdziemy następujących polskich specjalistów:

psychoterapeutów (dorosłych, dzieci, młodzieży)

psychologów

psychiatrę

logopedę

coacha

mediatora.

Oferta usług psychologicznych Ośrodka jest bardzo szeroka i obejmuje nie tylko usługi skierowane do dorosłych (w tym krótkoterminową terapię dla par), ale także do dzieci i młodzieży, borykających się z trudnościami rozwojowymi, uzależnieniami czy różnego rodzaju innymi zaburzeniami. Jak każdy profesjonalny ośrodek, Yellow Scarf posiada też swoją główną specjalizację, którą jest terapia uzależnień i współuzależnień. Kiedy i dlaczego warto zgłosić się po pomoc do ośrodka terapii uzależnień? Jak rozpoznać, czy mamy już do czynienia z uzależnieniem?

Terapia uzależnień UK. Kiedy i dlaczego zgłosić się do specjalisty?

Uzależnienia to problem coraz bardziej powszechny, a podstawową trudnością z nim związaną jest fakt, że nałogi często rozwijają się po cichu, niepostrzeżenie przejmując kontrolę nad życiem osoby uzależnionej i jej rodziny. Istnieją na szczęście dość wyraźne sygnały ostrzegawcze, których pojawienie się powinno zaalarmować każdego i skłonić do konsultacji u specjalisty. Najważniejsze sygnały alarmowe są następujące:

wzrasta częstotliwość picia alkoholu, zażywania narkotyków czy podejmowania aktywności hazardowych

rośnie tolerancja na daną używkę (dla uzyskania pożądanego efektu konieczne jest przyjmowanie coraz większych dawek)

pojawiają się incydenty „ urywania się filmu ” na skutek przyjmowania używki

pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego , czyli potocznie „kac”

coraz częściej dzień rozpoczyna się od alkoholu, narkotyków, hazardu, gier

pojawia się picie lub zażywanie mające na celu złagodzenie objawów dnia poprzedniego (tzw. „ klin ” lub „ leczenie kaca ”)

alkohol, narkotyki, hazard, gry czy internet staje się „lekiem” na życiowe bolączki , stres, zmęczenie, pozwala odciąć się od nieprzyjemnych emocji, myśli, sytuacji

wzrasta znaczenie używki w życiu codziennym – myśli coraz bardziej koncentrują się wokół okazji do hazardu, napicia się alkoholu, zażycia narkotyków, grania w gry, korzystania z internetu

zdarza się picie alkoholu lub zażywanie narkotyków w sytuacjach ryzykownych , gdy wymagana jest trzeźwość (np. kierowanie pojazdem, obsługa maszyn, opieka nad dziećmi, obowiązki zawodowe, przyjmowanie leków)

na skutek alkoholu, narkotyków czy hazardu pojawiają się lub pogłębiają problemy rodzinne, zawodowe lub/i zdrowotne

pomimo pojawiających się problemów osoba nie rezygnuje z używki

osoby bliskie (rodzina, przyjaciele, współpracownicy) zauważają problemy związane z alkoholem, narkotykami czy hazardem i wyrażają zaniepokojenie, a także zwracają uwagę na potrzebę ograniczenia, zmiany nawyków, wizyty u specjalisty.

Powyższe sygnały powinny skłonić każdego do refleksji nad sytuacją swoją i bliskich, nad kwestią zmiany złych przyzwyczajeń, a także nad konsultacją ze specjalistą terapii uzależnień, którego na Wyspach znajdziemy na przykład w polskim ośrodku Yellow Scarf. Dlaczego walka z uzależnieniem jest tak ważna?

Podjęcie terapii uzależenień jest bardzo ważne, ponieważ nieleczone uzależnienie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych i osobistych. W przypadku uzależnienia od substancji (alkohol czy narkotyki), wraz z postępem nałogu cały organizm ulega stopniowemu wyniszczeniu, co ostatecznie może prowadzić do wyczerpania fizycznego i śmierci. Ponadto, każde uzależnienie (czy to od substancji, czy behawioralne) niszczy życie rodzinne, społeczne i zawodowe, prowadząc niejednokrotnie do popadnięcia w długi i konflikty z prawem, a w dalszej perspektywie także do głębokiej samotności.

Czym jest współuzależnienie i czy trzeba je leczyć?

Uzależnienie niszczy życie nie tylko osoby będącej w nałogu, ale również jej bliskich, szczególnie współdomowników. Najbliższa rodzina osoby uzależnionej jest bowiem narażona na przewlekły stres, ciągłą niepewność i utratę podstawowego poczucia bezpieczeństwa, może być też narażona na sytuacje przemocowe. Gdy w domu obecny jest nałóg, bliscy osoby uzależnionej podejmują różne strategie, pomagające przetrwać ciężką sytuację – niestety, strategie takie niejednokrotnie są wyniszczające. Jedną z takich niekorzystnych strategii może być współuzależnienie.

Czym jest współuzależnienie? Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, współuzależenienie jest nieprawidłowym przystosowaniem się do sytuacji problemowej dotyczącej nałogu osoby bliskiej. Charakterystyczne dla współuzależnienia jest:

koncentrowanie się na nałogu współdomownika

zaprzeczanie, że problem uzależenienia istnieje

ukrywanie problemu przed innymi ludźmi

przejmowanie kontroli (próby ograniczania osoby uzależnionej)

branie na siebie konsekwencji zachowania osoby uzależnionej (np. spłacanie długów, kłamstwa dla zachowania dobrego imienia, dbanie o higienę)

przejmowanie obowiązków domowych.

Współuzależnienie to poważny problem, którego konsekwencją może być depresja, nerwice, zaburzenia emocjonalne i poznawcze, a nawet choroby psychosomatyczne. Dlatego właśnie po specjalistyczną pomoc psychologiczną powinna zgłosić się nie tylko osoba uzależniona, ale również jej bliscy, którzy bardzo często także potrzebują psychoterapii. Taką terapię - zarówno dla osób uzależnionych, jak i dla osób współuzależnionych - prowadzi Ośrodek Terapii i Rozwoju Yellow Scarf.

Dlaczego warto wybrać specjalistów z Yellow Scarf?

Wszyscy pracownicy Yellow Scarf są certyfikowanymi specjalistami w swoich dziedzinach i pracują zgodnie z kodeksem etycznym. Dodatkowo, członkowie Ośrodka pracują pod stałą superwizją, zapewniającą możliwość szybkiej konsultacji między specjalistami z różnych dziedzin i tym samym kompleksową pomoc klientom z rozmaitymi, często złożonymi trudnościami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest i czemu służy superwizja możesz przeczytać o tym w artykule na stronie Ośrodka: Czy wiesz że - superwizja - Yellow Scarf Support.

Ośrodek Yellow Scarf jest organizacją jak najbardziej godną zaufania, ponieważ jego wiarygodność potwierdza certyfikacja Addiction Profesionals oraz National Councelling Society, a także fakt, że Ośrodek jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako firma pożytku publicznego, ubezpieczona i działająca zgodnie z obowiązującym prawem, w tym chroniąca wszelkie dane swoich klientów.

Jeśli szukasz pomocy, chcesz porozmawiać, poznać zespół Yellow Scarf, to zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla Polaków w Anglii - Yellow Scarf Support.

