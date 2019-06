Polski policjant z Merseyside apeluje o zgłaszanie przestępstw związanych z przemocą domową

Zachęcał do nie przymykania oczu na ten problem

Fot: YouTube

Na YouTubie pojawił się filmik, w którym polski policjant zatrudniony w Merseyside Police zachęca do zgłaszania przemocy domowej. "W ten sposób ratujesz komuś życie, w ten sposób ratujesz czyjeś dziecko" - apelował Maciej Matusiak.

Polski policjant zatrudniony w Merseyside Police bardzo mocno zaangażował się w zwalczanie przemocy domowej dotykającej polskich imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Badania nad tą kwestią stanowiły temat jego pracy licencjackiej, którą obronił na Liverpool John Moores University. W związku z tą tematyką zorganizował również konferencję w "Mieście Beatlesów", na której przedstawił swoje wnioski i wyniki badań.

Oto apel polskiego policjanta:

- Zorientowałem się, że niektórzy Polacy mieszkający w UK mają ogromne zahamowania w komunikowaniu się z niemal wszystkimi służbami. Nie tylko policją, ale i opieką społeczną, urzędami, czy instytucjami, które stworzone są, by pomagać - mówił Matusiak. - Niestety okazuje się, że mimo wielu lat spędzonych na emigracji są Polacy, którzy nie chcą lub nie potrafią komunikować się z instytucjami brytyjskimi, co w konsekwencji kończy się nieraz tragedią.

Niestety, jak pokazuje praktyka na Wyspach o zjawisku przemocy domowej u imigrantów z Polski po prostu się nie mówi, a jak się już mówi, to często jest zbyt późno, aby móc coś z tym zrobić. Niekiedy jest tak, że o pewnych rzeczach się wie, ale się udaje, że ich nie ma, że nas nie dotyczą, że to nie nasza sprawa. Przynajmniej, dopóki nie dojdzie do tragedii...

W związku z tym Maciej Matusiak zachęca, aby nie bagatelizować przemocy domowej i wszystkich zjawisk, które się z nią wiążą. Nasz rodak ma świadomość tego, że nasi rodacy w UK odczuwają niechęć do służb mundurowych, a nierzadko problemem może być też bariera językowa. Niemniej, to nie może być wymówką! Matusiak podkreśla, że obowiązujące w UK prawo świetnie chroni ofiary przemocy domowej i działa o wiele lepiej, niż w Polsce. Tyle tylko, że służby muszą wiedzieć, że dochodzi do "domestic abuse"...